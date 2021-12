A deux semaines de la signature du protocole des bassines de la Vienne, les irrigants veulent convaincre

Le nouveau protocole pour le projet de bassines sur le Clain dans la Vienne est au cœur des débats avant sa signature d'ici le 31 décembre. Le 10 décembre, le Grand Poitiers n'a pas tranché, il réserve son avis. Le Conseil départemental et la Fédération de pêche de la Vienne sont pour et prévoient de signer. D'autres partis ont déjà annoncé leur refus en revanche, la Chambre d'agriculture, Vienne Agrobio, Vienne Nature, la Ligue de Protection des Oiseaux et UFC Que Choisir.

C'est de la substitution

Alors que l'échéance approche, l'ADIV et Réseau'Clain, les deux associations d'irrigants porteuses du projet ont tenu pour la première fois, le 13 décembre, à faire le point lors d'une conférence de presse. C'était à Nouaillé-Maupertuis, sur le site de la bassine des Bouilleaux. L'objectif est de rassurer tous les acteurs et d'en convaincre le plus possible de dire oui à ce projet de 30 bassines.

Pour l'ADIV, l'association des irrigants de la Vienne, il faut déjà déconstruire une idée avancée par des opposants : les agriculteurs ne vont pas prélever plus d'eau qu'avant. "C'est bien de la substitution. Aujourd'hui, on prélève 1 m³ en été et bien, on va arrêter de le prélever en été. On a besoin de cette eau-là, on ne peut pas s'en passer donc on la prélèvera en hiver au moment où elle est le plus disponible. On la stocke et comme ça, on peurra s'en servir l'été", décrit son président, Hervé Jacquelin.

Maintenir des exploitations à taille humaine

Bertrand Lamarche, le président de Rés'eau Clain, association de cinq coopératives d'irrigants dans le département, veut faire comprendre l'importance de ce projet pour l'agriculture et surtout, l'urgence. Si ce n'est pas signé fin décembre, les agriculteurs vont perdre leurs autorisations de prélèvements d'eau.

"Tout le monde va perdre 40 ou 50% de leurs volumes, ce qui veut dire que des exploitations vont être remises en cause économiquement. Et si des exploitations meurent, des grands groupes viendront et on va créer des agro-industries avec des domaines de 7.000 ou 8.000 hectares", explique Bertrand Lamarche. Selon lui, 1.200 emplois sont menacés si ces bassines ne voient pas le jour.