A Dijon, avec la première vague de froid, les premiers plats qui réchauffent

Dijon, France

Sur le marché des halles de Dijon, Josette et Pierre, deux clients sont formels : "on oublie les légumes d'été et on achète du choux, des _navets_. Mon légume préféré, c'est le potiron, on le mange sucré," affirme Josette.

Légumes sous les halles de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Autre succès de saison, le butternut ou encore le potimaron. "Avec du gingembre et des oignons pour donner du goût", avoue cette autre cliente. Mais ce qui est réconfortant, c'est aussi ce qui accompagne le potage. "Je fais beaucoup de potage de courges, et puis quand c'est cuit, je rajoute un filet de _crème fraîche_."

Légumes sous les halles de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Yvette et Jean-Luc sont moins difficiles : "on met tous les légumes dans la soupe, pommes de terre, carottes et _navés_. On mélange tout et on fait un velouté."

Et pour ceux qui n'aiment pas la soupe, ils peuvent toujours se rabattre sur la potée, la choucroute ou encore la raclette.