A Dijon, Nathalie Loiseau, ministre chargée des affaires européennes, défend l'agriculture biologique

Par Stéphane Parry, France Bleu Bourgogne

Nathalie Loiseau était ce lundi à AgroSup à Dijon l'invitée d'un débat sur le thème de l'agriculture et de l'alimentation. Pendant plus d'une heure et demi, la ministre chargée des affaires européennes a répondu aux questions sur l'avenir de l'agriculture et défendu le modèle d'agriculture bio.