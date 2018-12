A Dijon pendant deux jours : des produits fermiers pour vos repas de fêtes

Dijon, France

Ça ne dure que deux jours : le marché de Noël des produits fermiers a pris ses quartiers dans les jardins du conseil départemental à Dijon. Des agriculteurs y proposent les produits élaborés dans leurs exploitations, vins, bières, poulet, foie gras, truites, escargots, charcuterie, fromages, glaces, produits laitiers, à emporter pour vos repas de fêtes.

Des produits 100% Côte-d'Oriens, ou presque. Un stand abrite en effet ceux des parcs naturels régionaux du Morvan, du Haut-Jura, et des Ballons des Vosges. Julien Bourbier est technicien au parc des Ballons des Vosges, mais il parle au nom de tous les parcs naturels régionaux : « on est tous conscients qu’on ne peut pas se développer comme sur d’autres secteurs. On a des contraintes et on essaye d’en faire des atouts, en axant tout sur la qualité, et c’est le cas des produits qu’on propose ici ».

Truite fumée, chorizo de mouton et bûche glacée

Sylvain Tscherter est pisciculteur à Veuxaulles-sur-Aube. Il possède un élevage de truites, qu’il transforme en terrines et autres filets fumés. « On ne fait pas beaucoup de différence entre ça et du saumon fumé », fait remarquer une cliente. Sylvain Tscherter précise que la truite est moins grasse que le saumon, et que le fumage réalisé pour ses truites est plus léger.

La truite se décline sous forme de rillettes, mousses, ou filets fumés © Radio France - Jacky Page

Pour la viande, une petite halte au stand de la ferme de Martrois, où on élève 400 brebis de race charolaise. On y vend de la viande d'agneau, gigot, rillettes, terrines, et même du chorizo de mouton. Au rayon des desserts, les produits laitiers, entremets et bûches glacées de la ferme de Labergement à Moloy, ont séduit Flora, dijonnaise depuis peu, en provenance de Troyes, et qui a découvert ces producteurs : « Ils étaient tellement accueillants et souriants qu’on a envie de les faire travailler ». Pour Matthias Colson, le producteur, ce marché fermier est une occasion de se faire connaître : « sur Dijon pour l’instant, on n’a pas beaucoup de revendeurs. On fait de la vente directe à la ferme, on a quelques revendeurs aussi de nos produits, et on aimerait développer la revente par des intermédiaires. »

Les bûches glacées de la ferme de Labergement © Radio France - Jacky Page

Plutôt vins, ou plutôt bières ?

Pour arroser le repas, pourquoi pas quelques crémants ? Henri Mutin, viticulteur-élaborateur à Massingy, en propose 9 différents. On peut faire, dit-il, tout un repas avec du crémant : « avec un poisson, un crémant à base de chardonnay, avec une viande blanche, un assemblage pinot-chardonnay, ou avec un gibier en sauce, un pinot noir millésimé. » Et bien sûr, on peut en servir à l’apéritif et au dessert, à consommer évidemment avec modération.

Henri Mutin, viticulteur-élaborateur de crémant à Massingy © Radio France - Jacky Page

Si vous préférez la bière, Jean-Yves Baron, agriculteur à la ferme Sully de Saint-Apollinaire, qui fait, entre autres, pousser de l’orge, s’en sert dans sa micro-brasserie, pour en préparer plusieurs sortes, blanche, blonde, brune, et une petite nouvelle : « une bière au mojito, avec du vrai rhum, citron, citron vert, menthe, qui monte à 7°».

Depuis 5 ans, Jean-Yves Baron, agriculteur à Saint-Apollinaire, s'est lancé dans l'aventure de la brasserie © Radio France - Jacky Page

Vous pourrez faire vos achats au marché de Noël des produits fermiers ce vendredi encore de 10h à 20h dans les jardins du Département. Vous pouvez y accéder 23 rue de la Préfecture, ou 53 boulevard Trémouille.