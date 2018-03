Le lycée hôtelier de Dinard accueillait ce mercredi un concours de cuisine organisé avec l'association Ethic Océan, pour sensibiliser à la disparition de certaines ressources maritimes. Un critère pour les candidats : cuisiner des poissons et mollusques dont la ressource est durable.

Dinard, France

En cuisine, c'est l'effervescence. Neuf candidats, sélectionnés parmi 30 dossiers, se relaient ce mercredi matin pour préparer deux plats présentés au jury du concours Olivier Roellinger, du nom du chef étoilé originaire de Cancale. Chefs, pêcheurs, membres de l'Ifremer ou encore le navigateur Gilles Lamiré : tout le monde de la mer est représenté pour juger les réalisations des candidats.

Ici, les qualités gastronomiques des mets ne suffisent pas : il y a aussi une démarche de "cuisine durable". "L'éthique est de travailler des espèces de poissons, mollusques ou crustacés dont la ressource n'est pas en danger", explique Alain Bernard, directeur de la formation professionnelle au lycée hôtelier de Dinard.

En cuisine, on revisite les poissons en diverses recettes © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Ce dernier a signé une convention avec l'ONG Ethic Océan, et cela fait maintenant sept ans que ce concours est organisé pour sensibiliser candidats comme consommateurs à la préservation des océans. "Je fais partie des gens qui ont malheureusement vidé les océans sans le savoir, mais ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on sait que ces ressources ne sont pas éternelles", indique Gérard Marcoin, chef et professeur de cuisine. Il supervise les épreuves, vérifie que chacun bénéficie d'un temps équivalent pour réaliser son plat gastronomique et sa recette "maison", réalisable par chacun.

Le but de ce concours, c'est que les élèves prennent conscience qu'il faut prendre des poissons qui ont eu le temps de se reproduire, et des espèces non menacées comme le chinchard ou le maquereau.

Sensibiliser élèves comme candidats

Au-delà du concours, le lycée hôtelier de Dinard s'engage par une charte signée avec Ethic Océan à ne cuisiner que des ressources durables au quotidien. "Toutes les notions de durabilité sont partie intégrante de notre formation, donc nos élèves sont très sensibilisés", indique Alain Bernard.

On va éviter le saumon, la sole, le turbot ou la barbue qui ne sont pas des espèces dont la durabilité est garantie, pour privilégier le mulet, le lieu ou le tacaud.

Les candidats ont eu deux heures et demi pour préparer leur plat gastronomique © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Des espèces dont la ressource n'est pas menacée, mais qui sont peu connues. En sensibilisant les élèves, l'objectif est de transmettre d'autres habitudes culinaires aux consommateurs qui viennent manger au restaurant du lycée. L'épreuve du "plat maison" réalisé par les candidats en 30 minutes a ainsi vocation à être réalisable par tous, chez soi.

"Beaucoup de candidats nous disent que ce concours leur permet de réaliser tous les enjeux autour des ressources de la mer et le rôle qu'ils peuvent jouer en tant que professionnels de la restauration", explique Elisabeth Vallée, directrice de l'association Ethic Océan. "Le niveau est intéressant, conclut le président du jury André Elan. Les candidats mettent bien en avant les petites ressources".