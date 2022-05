À Dinéault dans le Finistère, des moutons tués par des chiens

Depuis début avril, c'est un massacre. Une cinquantaine de bêtes ont été attaquées et tuées autour de Châteaulin dans le Finistère. Moutons, brebis, agneaux, chèvres ou encore chevreuils. Aucun animal n'est épargné. "D'après les analyses réalisées par des vétérinaires, les auteurs de ces agressions sont des chiens", explique Patrick Sastre-Coader.

Le propriétaire de la bergerie du Menez Hom a l'habitude de faire le tour de ses troupeaux répartis aux quatre coins de la commune. Le dimanche 24 avril, arrivé dans son dernier champ, il fait une découverte macabre. "J'ai vu des animaux couchés sur le sol, les quatre pattes en l'air. Ça allait de la simple morsure à un agneau coupé en deux et partiellement consommé", décrit-il tout en faisant défiler les photos des cadavres sur son téléphone portable. En tout, il a perdu 20 bêtes et cinq sont encore blessés. "Il y a encore une brebis que je vais sûrement devoir sûrement abattre", se désole-t-il.

L'éleveur a dû faire plusieurs trajets pour ramener toutes les bêtes mortes et blessées © Radio France - Patrick Sastre-Coader

Inaction de l'État

Patrick Sastre-Coader a porté plainte mais rien n'avance selon lui. Il demande un arrêté préfectoral pour que "les trois corps qui peuvent tirer sur les chiens - les gendarmes, les lieutenants de louveterie, les agents de l'Office français de la biodiversité - puissent faire le travail en ayant une mission accordée et déléguée par l'État". En clair, l'éleveur veut que les chiens soient retrouvés et abattus.

Même sentiment du côté de la municipalité. Le maire de la commune, Christian Horellou veut que les choses avancent. "Là ce sont des animaux mais imaginez si les chiens s'attaquent à des enfants ?". À son échelle, l'édile ne peut pas faire grand chose mais un arrêté municipal permet de capturer les chiens errants et les emmener à la fourrière.

Faire justice soi-même

À côté de Patrick Sastre-Coader, Jean-François Moré acquiesce. La première attaque a eu lieu chez lui, le 10 avril à Dinéault. Il possède une dizaine de moutons pour tondre son terrain. "Je suis attaché à ces bêtes", confie-t-il. Mais ce jour-là, six périssent. Il décide alors d'emprunter une caméra de chasse à un ami et l'installe près de sa bergerie. "Une nuit, j'ai vu les chiens et je me suis dépêché d'aller dehors". Il se retrouve face à deux chiens, "un qui ressemble à un beauceron et un autre, plus typé labrador", décrit-t-il. Les bêtes sont agressives mais prennent peur à la vue du berger allemand de Jean-François Moré. Les chiens ont également fait des dégâts à Saint-Nic et à Plomodiern. Ils auraient été aperçus pour la dernière fois à Locronan ce dimanche 1er mai.

L'un des chiens apparaît clairement sur la vidéo de caméra surveillance installée par Jean-François Moré © Radio France - Jean-François Moré

Une réunion est organisée ce jeudi 5 mai à Châteaulin avec la sous-préfète. Selon la préfecture du Finistère, le procureur de la République a été saisi et a diligenté une enquête.