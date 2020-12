La nouvelle éco : à Ernée, le succès du robot aspirateur à lisier de la société Concept Rolland Développement

Depuis environ un an, la société Concept Rolland Développement fabrique et distribue un robot aspirateur. Mais pas celui qui fait le ménage dans votre salon. Non, celui-ci est prévu pour être positionné dans les exploitations agricoles afin de ramasser le lisier dans les bâtiments d'élevage.

Il existait le robot aspirateur dans votre maison ou appartement, il y a désormais le robot à lisier dans les exploitations agricoles. C'est une innovation d'une entreprise mayennaise créée en 1992 et installée à Ernée, Concept Rolland Développement.

Depuis environ un an, ce robot aspirateur baptisé "Aspi' Concept" est commercialisé. Une cinquantaine d'exemplaires sont en fonctionnement dans les bâtiments d'élevage de toute la France. Le principe de ce robot (autonome par définition) est simple : c'est une grosse machine cylindrique de plus de 450 kilos qui racle le lisier, stocke la matière puis s'en va le déposer dans la fosse à lisier. Ce robot remplace les traditionnels racleurs dans les stabulations et c'est plus efficace car le robot peut aller partout explique le patron de l'entreprise CRD à Ernée.

Le robot Aspi Concept permet le nettoyage par aspiration des lisiers dans les bâtiments d'élevage. © Radio France - Gildas Menguy

Et pour Charles Rolland, il y a un autre avantage : "cela fait gagner du temps aux éleveurs, c'est un confort pour eux car c'est un travail ingrat. C'est aussi un confort supplémentaire pour les vaches car les sols sont nettoyés plus régulièrement."

Une dizaine de personnes ont été recrutées depuis un an pour assurer la production de ces robots aspirateur à lisier. Chaque exemplaire est commercialisé autour des 32 000 euros.