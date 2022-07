A Evran, une productrice de fruits rouges perd la moitié de sa production à cause du soleil

Si le beau temps ravie les touristes et vacanciers, les fortes chaleurs inquiètent de plus en plus les producteurs bretons. A Evran, dans les Côtes-d'Armor, Sabrina Piedvache, productrice de fruits rouges, jette des kilos de fruits tous les jours... des fruits, brulés par le soleil. "Près de 30 kilos de fraises sont partis à la poubelle depuis le début de la semaine."

Plus de 30 kg de fraises brulées par le soleil ont été jetés depuis le début de la semaine - Sabrina Piedvache

Mais ce n'est pas tout. Les mûres et les framboises sont aussi touchées. "Sur les mûres par exemple, on voit des grains qui sont tout blanc, ce qui veut dire qu'ils ont été complètement brûlés par le soleil." Un crève-cœur pour la productrice qui va devoir tout jeter. "Je ne peux même pas en faire de la confiture."

Les framboises de Sabrina Piedvache ont été complètement brulées par le soleil - Sabrina Piedvache

Les bonnes années, Sabrina Piedvache sort 1,5 tonne de fraises des champs. "Cette année, j'ai peur de la catastrophe et du bilan de fin de saison."

Les fraises de Sabrina Piedvache totalement brulées par le soleil - Sabrina Piedvache

Pour le moment, Sabrina Piedvache a perdu un tiers de sa production. "Je pense perdre la moitié d'ici quelques semaines", regrette-t-elle.