Un éleveur de porc à Flée se tourne vers la production de Quinoa

Thierry Lebert n'a pas peur de le dire : "le quinoa c'est l'agriculture de demain". À 55 ans, cet agriculteur installé à Flée, fait partie des huit producteurs de quinoa du département. Il s'est lancé dans l'aventure il y a deux ans, alors qu'il ne connaissait pas du tout cette graine. "Je me souviens, c'est parti d'un appel de la coopérative du quinoa d'Anjou pour me proposer de planter du quinoa sur ma parcelle. Mon premier réflexe ça a été de regarder sur internet, car je n'avais jamais entendu parler de cette céréale".

Chaque année, les français consomment environ 10 000 tonnes de quinoa. © AFP - Christophe Morin

Une céréale qui n'a quasiment pas besoin d'eau

Aujourd'hui Thierry Lebert cultive 20 tonnes de quinoa par an pour la coopérative locale "Quinoa d'Anjou", seule coopérative française sur le marché du quinoa. Une graine qu'il bichonne tout autant que sa production de blé, de maïs ou son élevage de porc, surpris notamment par la facilité de faire pousser cette graine. " C'est une céréale qui n'a quasiment pas besoin d'eau, il suffit de la semer en mars, une fois qu'elle a atteint sa taille adulte, on la précoupe, ça tombe pendant le mois de juillet, avant de moissonner six jours plus tard, "explique l'agriculteur. "Il n'y a rien de plus à faire, pas de désherbage, pas d'insecticide, c'est vraiment le bonheur".

En juillet, le quinoa est précoupé. Il faut ensuite qu'il repose six jours, avant la moisson. © Radio France - Jean Rinaud

Un sol adapté en Sarthe

Après la moisson, le quinoa blond de Thierry Lebert est contrôlé par la coopérative du Quinoa d'Anjou, avant d'être trillé au silo de Brissac dans le Maine-et-Loire. Pour l'instant les récoltes sont toujours bonnes. " Il suffit d'avoir un sol argilo-calcaire sans excès d'eau pour que le quinoa pousse correctement", insiste Emmanuel Pitault, de la coopérative du Quinoa d'Anjou. "Après, il faut juste qu'il fasse beau entre la période d'abattage et de moissonnage. "

Pour être commercialisable, la graine de quinoa doit être supérieur à 1,25 millimètres. © Radio France - Jean Rinaud

Une image plus gratifiante

Pour l'agriculteur Sarthois qui cultive la graine de quinoa depuis maintenant deux ans, cette culture, c'est aussi une manière de redorer son image. " On va dire qu'avec cette activité, je n'ai plus vraiment l'étiquette du vieux producteur de porc qui pollue. Je vois bien, mes voisins aux alentours, ils sont vraiment curieux et ils me posent pleins de questions sur le quinoa. C'est beaucoup plus gratifiant", certifie l'agriculteur.

Rebaptisée “mère des graines” par les Incas, le quinoa a été cultivé pour la toute première fois dans les Andes il y a 7000 ans. © Maxppp - Sébastien Gollnow

C'est une culture d'avenir si on pense au climat

Une nouvelle culture qui plaît à Thierry Lebert mais aussi à sa fille Julie. À 26 ans elle compte reprendre l'activité de son père dans quelques années et ça ne sera pas sans quinoa. "Aujourd'hui il faut vivre avec son temps, le quinoa, c'est une culture d'avenir si on pense au climat, donc oui, il faut s'adapter".

Thierry Lebert et sa fille Julie. © Radio France - Jean Rinaud

Pour l'instant la Sarthe compte 8 producteurs de Quinoa sur les 400 de la coopérative du Maine et Loire.