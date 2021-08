Après le gel du printemps, les vignerons de Fronton et de Gaillac doivent faire face au mildiou et à la black rote, deux maladies qui se développent grâce au temps humide actuel. La récolte 2021 s'annonce faible, mais les vignerons espèrent quand même un raisin de qualité.

À Gaillac et Fronton, les vignerons inquiets pour la récolte 2021

Le mildiou, un champignon parasite, attaque les vignes cet été à cause de la pluie, dans les vignobles de Fronton et Gaillac. Photo d'illustration.

C'est une année noire pour les vignerons de Fronton (Haute-Garonne) et de Gaillac (Tarn). Après les pertes massives liées au gel du printemps, les vignerons doivent faire face au mildiou et la black rote cet été, deux maladies qui attaquent les raisins et les feuilles de vigne.

La pluie des dernière semaines à favoriser leur apparition et leur développement. "Les producteurs en agriculture conventionnelle peuvent lutter grâce aux produits phytosanitaires, explique Frédéric Ribes, président de l'appellation Vins de Fronton. Ceux qui sont en bio sont plus désarmés face à ce problème et risquent de perdre 10 à 15 % de leur récolte supplémentaire." Car le gel historique du printemps a déjà "brûlé" 50 à 60% des vignes rappelle le vigneron du Domaine Le Roc.

À défaut de quantité, un vin de qualité

L'espoir maintenant, c'est que le cru 2021 soit de bonne qualité. Pour cela, il faudra un mois d'août sec et chaud pour permettre au raisin de murir, de se développer. Dans les vignobles de Fronton, les premières vendanges devraient avoir lieu aux alentours du 10 septembre. Elles pourront durer jusqu'à début octobre à Gaillac.

Pas d'inquiétude : il y aura du vin de Gaillac et de Fronton sur les tables cette année. Les années 2018, 2019 et 2020 ont été bonnes Les caves sont donc remplies.