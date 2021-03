"On a hâte !", les pêcheurs à la truite en Alsace, impatients avant l'ouverture samedi

Un moment très attendu ce samedi. Les pêcheurs vont retrouver le chemin des rivières, pour l'ouverture de la pêche à la truite. Ce sera à 6 heures 46 en Alsace, une demie heure avant le lever du soleil . Cela concerne près de 30.000 pêcheurs qui vont taquiner la truite fario.

Dans le Haut-Rhin, où il y a à peu près 12.000 pêcheurs, il va y avoir du monde près des berges des six rivières : la Doller, la Thur, la Lauch, mais aussi la Fecht et la Weiss.

Toujours l'impatience avant l'ouverture dans la vallée de Munster

Dans la vallée de Munster, les 160 adhérents de l'association agrée de pêche et de protection du milieu aquatique de la basse vallée de la Fecht piaffent d'impatience. Pour son président, Roger Altoé, c'est toujours un grand moment.

Souvenir d'une prise en 1970 pour Roger Altoé © Radio France - Guillaume Chhum

Roger Altoé est très impatient de retrouver la Fecht pour l'ouverture de la pêche Copier

" Je vais aller à la pêche au toc, car quand la truite mord, elle fait toc-toc," s'amuse le retraité. Tout le matériel est prêt pour faire une bonne pêche et profiter de la nature. Roger Altoé pêche depuis 55 ans. Pour son compère et vice-président de l'association, Jean-Claude Freymuth, cette ouverture, ça lui rappelle ses premiers souvenirs avec les poissons : " C'était quand j'avais 6 ans en 1945. Il y avait des copains qui étaient plus grands que nous et nous apprenaient à attraper les truites avec les mains".

Technique du "no kill" pour les truites

Pour les pêcheurs, l'important n'est pas de pêcher les truites pour les retrouver dans l'assiette. C'est la pratique du "no kill " qui est la plus répandue. "On attrape la truite, on joue un peu avec, on fait une belle photo, on lui fait un bisou et on la relâche dans la rivière," s'amuse Roger Altoé.

Les pêcheurs apprécient beaucoup se lever à l'aube pour l'ouverture et profiter des joies de la nature. Une nature qui viendra tout juste de se réveiller, près des rivières.