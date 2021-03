A Herlies, les étangs de pêche sont fermés pour non-respect des gestes barrières

Même si la saison de la pêche débute, le président de l'association de pêche et le maire d'Herlies ont pris la décision de fermer les étangs des Sept Fontaines pour non respect des gestes barrières. Le maire d'Herlies a publié un arrêté municipal pour fermer les étangs jusqu'au 31 mars.

Il y a déjà un cas de covid 19 parmi les membres de l'association et plusieurs cas contact, le président de l'association Michel Billaud ne voulait donc prendre aucun risque : "J'estime que les gestes barrières ne sont pas respectés. C'est surtout au niveau du port du masque, pour les distances ils ont compris plus ou moins. En plein air, ils estiment ne pas avoir trop de risques. Mais c'est surtout sur le port du masque, en fait, et c'est ce qui est censé nous protéger le plus et c'est ce qui est appliqué le moins. Et puis, en même temps, ça permet d'avoir un avertissement pour les pêcheurs et les membres du bureau pour qu'ils réagissent à enfin se mettre dans les règles. Ça fait un an qu'on est en crise, on est des adultes, on est censés être des gens responsables, donc ne pas porter son masque alors que c'est obligatoire dans le Nord et même dans l'agglomération lilloise. C'est quand même dramatique."