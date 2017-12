Il ne prend plus de commandes de foie gras pour Noël depuis quelques jours. Olivier Haye, qui gave des canards et produit ce mets de fête depuis 20 ans à Housséville, au sud de Nancy, le constate : les clients se sont manifestés beaucoup plus tôt cette année. L'annonce d'une baisse de la production de foie gras consécutive aux épidémies de grippe aviaire ces deux dernières années dans le sud-ouest les a fait réagir."Les gens ont anticipé leurs commandes. Les premiers appels sont arrivés fin novembre. J'ai des nouveaux clients qui veulent du foie français, j'espère qu'ils seront satisfaits par la qualité et que j'arriverai à les fidéliser".

Au niveau national, on est sur une baisse de 30% de production. Moi, j'ai entre 15 et 20% de canards prêts à gaver en moins"

Ses canards sont élevés dans les Deux-Sèvres et une fois arrivés chez lui, à la ferme de la Croisette, sont gavés pendant deux semaines avant d'être abattus. Moins de palmipèdes cette année et plus de clients : difficile équation ! "Je garde le sourire quand je dis non à un client", confie-t-il. "J'ai rouvert un peu les vannes pour les plus fidèles mais ce n'est pas facile au téléphone. Les gens veulent des foies frais. Je ne peux pas jouer sur des foies congelés, ils ne le comprendraient pas."

Hausse du prix

Un produit plus rare et donc plus cher. Mais Olivier Haye n'applique pas la hausse moyenne observée au plan national de 10%. "J'ai dû augmenter de 3-4% parce qu'on a des coûts fixes. Mes canards ont augmenté aussi. Je suis passé dans une grande surface, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu les prix aussi élevés sur des foies gras grande distribution." Olivier Haye gave environ 2500 canards par an. Le tiers de sa production est vendu pour la fête de Noël.