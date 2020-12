A Jeu-les-Bois, la Confédération paysanne plaide pour une nouvelle loi foncière

Ce mercredi, la Confédération paysanne avait donné rendez-vous à ses militants devant une ferme, sur la commune de Jeu-les-Bois, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Châteauroux. L'exploitation en question, qui fait environ 80 hectares, vient d'être cédée à un repreneur possédant déjà plus de 400 hectares de terres. La transaction s'est faite sans notaire, car la Safer, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, a joué les intermédiaires entre les deux parties. Dans ce cas, la publicité faite autour de la vente est minimale.

Quelques dizaines de militants de la Conf' ont répondu à l'appel © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un système qui favorise l'agrandissement des exploitations existantes

C'est justement ce que dénonce le syndicat agricole. Pour Robin Doublier, l'un de la Conf' dans l'Indre, ce système limite la possibilité pour un repreneur d'être informé et de se positionner. Egalement porte-parole, Sylvain Gourbault renchérit : "C'est plus facile quand ces ventes servent à l'agrandissement d'exploitations existantes plutôt qu'à l'installation d'un jeune agriculteur. Mais derrière ça, les campagnes se vident et l'élevage disparaît". La Confédération paysanne réclame une modification de la loi foncière favorisant l'arrivée de nouveaux exploitants. Elle rappelle qu'Emmanuel Macron s'était engagé à la mettre en œuvre durant son mandat, une promesse qu'il semble avoir enterrée.