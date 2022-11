À l'approche des fêtes de fin d'année, l'inquiétude des éleveurs d'agneaux et de cabris

Sur les réseaux sociaux, la colère et l'inquiétude montent. Les éleveurs d'agneaux et de cabris alertent : le planning de l'abattoir de Ponte Leccia est déjà rempli et n'accorde qu'une journée par semaine à l'abattage des petits ruminants. La FDSEA demande à la préfecture une dérogation exceptionnelle pour permettre l'abattage à la ferme.

"À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle", écrit la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricole de Haute-Corse ce mercredi 16 novembre. Via ce communiqué de presse, elle demande à la Préfecture d'autoriser "aux éleveurs qui le désirent" de tuer à la ferme "après une simple déclaration aux services sanitaires". En toile de fond, précise la Fédération, "l'impossibilité d'abattre dans les abattoirs corses tous les agneaux destinés aux fêtes de Noël".

Problème récurrent

Joseph Colombani, le président de la FDSEA 2B, rappelle que le problème est récurrent et réclame une avancée significative du projet d'abattoir dédié aux petits ruminants à Vescovato pour résoudre le problème sur le long terme. D'ici là, "il faut absolument mettre en place cette mesure exceptionnelle", insiste-t-il.

En 2021, rappelle Laetitia Simeoni, deux journées d'abattage par semaine avaient été dédiées aux agneaux et cabris. "C'était compliqué aussi, mais cette année avec une seule journée c'est impossible !", exprime l'éleveuse et membre du bureau de Via Campagnola. La Confédération paysanne de Corse réclame que l'abattoir s'adapte aux besoins des éleveurs, et non l'inverse. Elle craint que les éleveurs ne soient contraints de vendre leurs bêtes en Sardaigne, à prix cassés.

Même situation en Corse du Sud ?

En Corse du Sud, l'inquiétude est la même. Françoise Cianfarani, la présidente de la FDSEA 2A alerte : "il n'y a pas assez de personnel à l'abattoir de Cuttoli". Elle estime le besoin à environ 700-800 agneaux à abattre chaque jour, ou tous les deux jours, pour répondre à la demande.

Françoise Cianfarani prévoit, elle aussi, de réclamer une dérogation à la préfecture.