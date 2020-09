A l'approche des récoltes les producteurs Mayennais ont trop de pommes sur les bras

Les 34 hectares de vergers de la ferme du Theil d’Andouillé sont murs, dans quelques jours c’est la récolte, et si elle s’annonce correcte, c’est plutôt les caves qui inquiètent le producteur Denis Rouland « Nous avons l’équivalent d’un mois de production de cidre en rab, confie-t-il, c’est la première année où nous avons tant de stocks »

Fermeture des restaurants et des bars, annulation des fêtes et festivals, « après le confinement, tous les événements n’ont pas repris, déplore Denis Rouland, nous comptons 30% de ventes en moins par rapport à l’an passé ».

Denis Rouland de la ferme du Theil à Andouillé © Radio France - Lila Lefebvre

Un tiers de la production de Denis et de son frère Olivier part en restauration, l’autre file en magasin, et la dernière partie est réservée à la vente à la ferme, seule cette activité a augmenté depuis mars « les clients locaux étaient eux au rendez-vous ». Mais aujourd’hui ce qui inquiète le plus les producteurs c’est de ne pas pouvoir vendre la récolte à venir aux coopératives avec qui ils travaillent également « beaucoup ont plus souffert de la crise que nous », explique Denis Rouland.

Une année moyenne pour les pommes

Si tout s’annonçait pour le mieux après un printemps ensoleillé, la sécheresse de cet été a freiné la croissance des pommes, « elles ont un petit gabarit, mais la qualité sera au rendez-vous, rassure Denis Rouland, elles seront plus gouteuses et sucrées ».