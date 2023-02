A l'occasion du Salon de l'Agriculture, France Bleu Armorique s'invite dans une ferme de Bretagne

Alors que le Salon de l'Agriculture se tient à Paris cette semaine, France Bleu Armorique a décidé de passer une matinée à la ferme. Anne-Soizic et Yoann nous accueillent ce mercredi 1er mars à Maure-de-Bretagne,en Ille-et-Vilaine. La Ferme d'Ana-Soiz fait partie du réseau bio "Invitation à la Ferme" créé en 2015.

ⓘ Publicité

Panneau situé à l'entrée de la Ferme d'Ana-Soiz à Maure-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). © Radio France - Justine Sauvage

La Ferme d'Ana-Soiz, une histoire de famille

La Ferme d'Ana-Soiz appartenait aux grands-parents, puis aux parents d'Anne-Soizic. Installée à Maure-de-Bretagne, c'est une ferme laitière qui compte aujourd'hui 80 vaches (des Montbéliardes, des Normandes, des Prim'holstein et des Jersiaises) et qui s'étend sur 100 hectares dans la campagne du Val d'Anast, dans le sud de l'Ille-et-Vilaine.

C'est en 2005 que Yoann reprend la ferme de ses beaux-parents. Après cinq années de travail, la Ferme d'Ana-Soiz se convertit à l'agriculture biologique en 2010. Une évidence pour Yoann après avoir vu le film "Nos enfants nous accuseront" de Jean-Paul Jaud. À cette époque, Anne-Soizic est conseillère emploi, mais elle décide de se reconvertir dans l'agriculture et commence à travailler avec son mari en 2014. C'est elle qui a l'idée de transformer une partie du lait produit à la Ferme d'Ana-Soiz en yaourts bio.

En 2015, Anne-Soizic et Yoann rejoignent "Invitation à la Ferme" qui vient de se créer dans l'ouest de la France. Ce réseau regroupe des fermiers bios et indépendants qui prônent la transformation sur place de la production et le circuit court. L’appartenance à ce réseau permet aux agriculteurs d’avoir un prix du litre de lait fixé en octobre pour l’année d’après. La production de lait est particulière, ni homogénéisée ni standardisée. Les vaches sont nourries à plus de 70% avec de l’herbe et elles sont dehors presque toute l’année.

La Ferme d'Ana-Soiz compte 80 vaches laitières. © Radio France - Justine Sauvage

Aujourd'hui, le couple d'agriculteurs emploie huit personnes sur la Ferme d'Ana-Soiz notamment l'un de ses enfants, Kylian qui aide son père à l'élevage.

36.000 yaourts fabriqués chaque semaine sur la Ferme d'Ana-Soiz

Dès l'arrivée d'Anne-Soizic aux côtés de son mari Yoann, la Ferme d'Ana-Soiz se met à fabriquer des yaourts. Aujourd'hui, sur les 480.000 litres de lait produits chaque année, 260.000 servent à la production des yaourts. Le lait récolté chaque jour par Yoann est transféré directement à la yaourterie gérée par Anne-Soizic. Aujourd'hui, le couple d'agriculteurs propose 25 références de yaourts, du fromage blanc, mais aussi du riz au lait et des crèmes dessert.

Ces produits à peine fabriqués sont livrés dans un rayon de 60 km autour de l'exploitation laitière. On les retrouve dans des supermarchés, des petits commerces bio, mais aussi dans des cantines, des Ehpad et des restaurants d'entreprises. Les yaourts et le lait sont aussi proposés en paniers, vendus directement à la ferme.

La Ferme d'Ana-Soiz propose 25 sortes de yaourts bio. © Radio France - Justine Sauvage

Des agriculteurs fiers de leur travail, mais pas seulement...

Anne-Soizic et Yoann ont tous les deux 45 ans, et ils sont parents de trois enfants de 14, 18 et 22 ans. Ils passent la majorité de leur temps à travailler sur leur exploitation, mais ils prennent aussi du temps pour eux.

Yoann joue de la guitare et a même fait partie d'un orchestre qui jouait des reprises de chansons françaises. Anne-Soizic aime lire et tous les deux vont courir dans la campagne du Val d'Anast au moins une fois par semaine. Chaque année, ils prennent des vacances en famille et s’octroient deux week-ends libres par mois, ce qui est un « luxe » dans leur profession, ils le savent. Ils aiment alors profiter de leur maison au bord de mer, toujours en Bretagne.