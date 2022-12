À La Bazouges-de-Chémeré, Emmanuelle Guiho élèves 73 chèvres d'angora pour fabriquer de la laine mohaire

Pour affronter les températures hivernales qui touchent notre département et le reste du pays, il faut bien s'habiller. On met des gants, un bonnet et une écharpe par dessus un pull en laine bien chaud. Parmi les laines qui réchauffent, on peut penser au mohair. Et en Mayenne, deux producteurs élèvent des chèvres d'angora pour cette laine douce et chaude, comme Emmanuelle Guiho, installée à La Bazouge-de-Chémeré, dans le sud-est du département

Depuis 2016, l'agricultrice gère un cheptel de 73 chèvres d'angora pour leur laine. "C'est un travail qui demande beaucoup de temps", explique-t-elle. La confection d'un pull ou d'une écharpe en mohair demande plusieurs mois et passe par plusieurs étapes. "Il y a six mois de pousse sur le dos de la biquette, une demi-heure de tonte par biquette au moins, puis deux heures de tri par animal puis le temps de la transformation de la laine et bien sûr le temps du tricotage", résume l'agricultrice.

Une centaine d'heure de tricot pour un pull

Dans le détail, il y a d'abord l'élevage. "C'est déjà une grosse partie du travail parce qu'il y a un gros travail de sélection pour avoir la plus belle laine sur le dos de la biquette", ajoute Emmanuelle Guiho. Les chèvres sont ensuite tondues deux fois par an. "On ajoute un mois et demi, deux mois de tri de laine derrière chaque tonte." La laine est ensuite envoyée en Vendée où elle est filée et teinte puis renvoyée en pelotes à la ferme d'Emmanuel Guiho.

Emmanuelle Guiho élève et tond ses biquettes avant de créer et tricoter elle-même tous les vêtements qu'elle vend. © Radio France - Selma Riche

"Là, je reprends la main et après il faut sublimer la laine des biquettes, leur faire honneur. Donc, je fait des créations et après je compose avec les couleurs et je tricote." Pour une écharpe, il faut compter une vingtaine d'heures et pour un pull au moins une centaine.