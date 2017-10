A la découverte de la chasse à Marsac

Dimanche 15 octobre, c'était le 2e édition d'"un Dimanche à la chasse". Des passionnés proposent de faire découvrir leur activité à ceux qui le souhaitent. À Marsac, une famille a participé à une battue pour voir à quoi cela ressemble car un des fils veut prendre son permis de chasse...

Avec ses bottes et son gilet fluo, Titouan, 17 ans ressemble déjà à un vrai chasseur. Lui et sa famille viennent de Limoges. C'est au lycée et sur internet qu'il a découvert sa nouvelle passion. " D'abord, j'ai entendu des copains dire qu'ils adoraient la chasse, raconte Titouan. Je suis allé sur YouTube pour regarder des vidéos sur les différents types de chasse. Et de plus en plus,, je suis intéressé par la chasse."

Gérard Gunther, président de l'ACCA de Marsac montre à Titouan le plan de la deuxième battue du jour. © Radio France - Sarah Vildeuil

D'internet à la réalité

Titouan sait maintenant comment se déroule une battue pour de vrai. Les chasseurs avec lui ont ramené une chevrette de 16 kilos. Ils ont aussi appris à Titouan toutes les techniques. " Ils m'ont montré comment charger leurs fusils, comment les décharger, comment viser..." L'arme, c'est justement ce qui posait problème à sa mère, Emilie, qui ignore tout de l'univers de la chasse. "Cette relation avec l'arme, ce n'est pas évident. Mais bon il y a une formation. C'est lui qui verra après comment il se sent avec ça."

Titouan et sa mère Emilie © Radio France - Sarah Vildeuil

Cette journée découverte a rassuré Emilie. Elle donne son autorisation à Titouan pour passer le permis de chasse l'année prochaine. Mais la carabine ne sera pas sur la liste des cadeaux de Noël. " Non je ne suis pas prête encore, il ne faut pas exagérer, rigole Emilie. Déjà je fais l'effort de m'intéresser au monde de la chasse, participer à une battue, on verra comment il sera mûr pour ça. Moi je vais continuer à me promener dans la forêt. La chasse ce n'est pas pour moi."

L'opération "Un Dimanche à la chasse" est organisée depuis 2012 en France. Aujourd'hui une vingtaine de départements y participent. En Creuse, Claire Thieriot s'occupe de l'événement. Pour elle, la chasse, c'est une autre manière de découvrir la nature. "Je peux comprendre que des personnes n'aiment pas la chasse. Il a quand même l'acte de tuer, c'est quand même quelque chose d'important, reconnaît Claire Thieriot. Après je pense qu'il faut du respect de part et d'autres, que chacun puisse respecter les passions des autres. On peut tous s'entendre dans la nature et partager la nature sans pour autant pratiquer la chasse."

Le prochain rendez-vous est prévu en octobre 2018.