À la ferme du Bec Hellouin, la gestion de l'eau est "un enjeu majeur"

La ferme du Bec Hellouin représente la Normandie dans "La Ferme préférée des Français", l'émission de Stéphane Bern sur France 3. Charles et Perrine Hervé-Gruyer, soucieux de la gestion de l'eau et de l'énergie, proposent sur leur exploitation une agriculture biologique, en permaculture.

Les pluies abondantes qui tombent depuis ces derniers jours en Normandie n'ont pas épargné la ferme du Bec, nichée dans la vallée du même nom, à un vol de cloches de l'abbaye du Bec-Hellouin. Les chemins sont boueux, les mares débordent et il y a même des flaques d'eau à l’intérieur de la serre bioclimatique où le couple cultive toute l'année. "Toutes les cultures sont hors d'eau en ce début de serre" rassure Perrine Hervé-Gruyer et "en fond de serre, où normalement ça n'inonde pas, on est au niveau du sol". La gestion de l'eau est un "enjeu majeur" selon l'exploitante qui prédit que "même en Normandie, on ne sera pas à l'abri de crises autour de l'eau avec le réchauffement climatique".

Les permaculteurs ont donc pensé une adaptation globale de l'écosystème ferme, c'est à dire "réfléchir le paysage pour créer des zones d'ombre pour aller capter l'eau dont on va sans doute manquer" détaille Perrine Hervé-Gruyer même si, ces jours-ci, on n'en manque pas.

Avec le dérèglement climatique, en hiver, on va avoir trop d'eau et au printemps et en été, on n'aura pas assez d'eau - Perrine Hervé-Gruyer

Grâce à la conception de la ferme en permaculture, l'eau arrive à être stockée "avec des arbres, des mares, des buissons, des petites retenues et chaque goutte d'eau qui tombe dans le système y reste le plus longtemps possible", grâce, entre autres, au paillage et à la matière organique déposés sur les sols.

Prévenir les crises alimentaires

Sur l'exploitation, le couple a créé un paysage de résilience, "un paysage comestible" de trois hectares d'herbage où paissent les animaux et où ont été plantés des arbres fruitiers "pour nourrir le village". Car, en cas de crise, "comment on nourrit le village ?" s'interroge Perrine Hervé-Gruyer. Les habitants auront ainsi à leur disposition des fruits.

L'eau est présente partout à la ferme où il y a même une île jardin en contrebas de la maison principale entourée par une mare. "L'eau permet d'irriguer les cultures de l'île jardin" explique Perrine Hervé-Gruyer.

Ce n'est pas nécessaire d'arroser avec un tuyau ou un arrosoir - Perrine Hervé-Gruyer

L'orientation de la mare, au sud, permet aussi, grâce à la réverbération du soleil, de faire partir les cultures plus vite au début du printemps.

Une sélection pour La ferme préférée avec Stéphane Bern

La ferme du Bec Hellouin fait partie des 14 fermes françaises sélectionnées par France 3 pour sa prochaine émission, La Ferme préférée des Français" après le village préféré et le monument des Français, où, lors des dernières éditions, ce sont déjà des sites eurois qui ont été retenus, Giverny et le château du champ de bataille. Une sélection qui repose sur trois critères : "une histoire familiale, un caractère historique et des critères environnementaux, avec des fermes allant vers l'agroécologie" avance Perrine Hervé-Gruyer.

