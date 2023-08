À la Fête de l'agriculture de Port-Saint-Père, des agriculteurs heureux de leur bilan estival

C'était le grand raout des agriculteurs de Loire-Atlantique. 20.000 visiteurs et plus de 200 bénévoles ont participé à la Fête de l'agriculture aux Landes de la Folie à Port-Saint-Père ce samedi 19 et ce dimanche 20 août 2023. L'occasion de mettre à l'honneur les éleveurs et cultivateurs du département, et ceux aux alentours comme le Morbihan ou la Vendée.

Alors que notre été est ponctué de grosses averses et de fortes chaleurs (27 degrés relevés à Nantes à 16 heures ce dimanche), nous avons profité de la Fête de l'agriculture de Port-Saint-Père pour aller à la rencontre des agriculteurs et faire un premier bilan.

"C'est beaucoup mieux que l'année dernière" - Baptiste, 19 ans, ouvrier agricole

Pour Baptiste, ouvrier agricole dans une ferme de maïs et de blé à Frossay, le constat est sans appel : "C'est beaucoup mieux que l'année dernière, se réjouit-il. L'an dernier, c'était sec, et le terrain ressemblait presque à un champ de cailloux, on ne pouvait même pas le travailler. Cette année, on peut le travailler, il y a de la fraicheur alors que nous sommes à la mi-août."

Un été 2022 caniculaire, contrairement aux alternances de soleil et de pluie de cette année. Une bonne chose pour les sols, et les 40 hectares de blé que Florian cultive à Rouans : "sur ma ferme, on passe 70 quintaux, soit sept tonnes à l'hectare de rendement, ce qui est une année correcte pour les terrains que l'on a. Comparée aux années précédentes, c'est quand même une bonne année."

Plus compliqué pour les vignerons

Mais la pluie ne fait pas les affaires de tous : "J'ai discuté avec des vignerons, explique Mickaël Trichet, président de la FNSEA de Loire-Atlantique, il y a eu plus de maladies sur les vignes à cause de la pluviométrie, mais globalement, ils ne vont pas non plus se plaindre. Certaines choses auraient pu être mieux, mais c'est vrai que par rapport à 2022, nous sommes plutôt contents."

Difficile d'avoir un bilan chiffré pour le moment, mais on sait déjà que la pluie a fait baisser les ventes de tomates et de concombres en Loire-Atlantique, parce que les fruits et légumes poussent moins bien, mais aussi parce qu'ils ont moins la cote auprès des clients quand le temps est gris.

Ce lundi 21 août 2023, 50 départements sont placés en vigilance orange canicule , mais nos deux départements de Loire-Atlantique et de Vendée y échappent.