A la laiterie de Verneuil, dans le Sud Touraine, le prix du lait pourrait aussi augmenter à la fin de l'année

Tout ou presque augmente, alors pourquoi pas aussi le prix du lait ? Cela pourrait être le cas d'ici la fin de cette année. Des négociations sont en tout cas en cours entre les professionnels du secteur et la grande distribution. Cela fait des semaines que des éleveurs protestent à travers la France contre un prix du lait qu'ils jugent trop faible, et des coûts de production qui flambent à cause de la hausse des tarifs de l'énergie.

Une production suspendue à la météo du printemps prochain

A la coopérative de la laiterie de Verneuil, dans le Sud Touraine, les agriculteurs sont confrontés exactement au même problème, coincés entre plusieurs contraintes. Il y a déjà bien sûr la crise climatique. Avec les fortes chaleurs, et surtout avec la sécheresse qui dure en Indre-et-Loire, les vaches n'ont plus assez d'herbe pour se nourrir, les fourrages font défaut et les éleveurs doivent donc puiser dans leurs stocks pour faire face. Certains d'entre eux font même le choix d'envoyer des animaux à l'abattoir.

Et si la production reste pour l'instant stable à la coopérative, cela pourrait ne pas durer. Elle est en fait suspendue à la météo du printemps prochain. A cela il faut ajouter cette autre difficulté pour les exploitations, la hausse des charges. Hausse des coûts de l'énergie, des engrais, du transport.

Un prix qui pourrait augmenter dans les prochains mois

Pour le président de la coopérative de Verneuil, il faudrait donc passer le prix du lait payé au producteur de 45 à 50 centimes le litre. Cela pourrait représenter 10 à 20 centimes de plus sur la brique de lait payé par le consommateur. Sinon prévient Philippe Bruneau, "on aura moins de producteurs, on aura donc moins de lait", et ce lait il sera forcément beaucoup plus cher.

Cette question d'une éventuelle hausse du prix du lait, elle est de toute façon au cœur des négociations en cours entre professionnels de la filière et grande distribution. Celles-ci sont prévues pour durer jusqu'en février prochain.