À la recherche du bonheur dans les élevages bovins avec le label "Happy"

Depuis quelques années, le monde de l'élevage bovin connaît une petite révolution : la recherche du bien-être de l'animal et de l'éleveur. La démarche "Happy" propose aux éleveurs qui le souhaitent, des conseils et un accompagnement pour améliorer leur vie et celle de leur troupeau.

Depuis quelques années, l'image de l'élevage souffre des dérives que vit la profession. Industrialisation, course au profit qui induit la mal-traitance animale et le mal-être de l'éleveur. Pour l'entreprise Obione et sa démarche "Happy", cette situation n'est pas une fatalité.

Qui a dit que la vie d'une vache dans un élevage ne peut pas être épanouissante ? Que l'éleveur ne peut être qu'un forçat de la terre qui sacrifie son bien-être professionnel et personnel ?

Un élevage qui va bien, c'est un élevage où on a des animaux en bonne santé. Et pour avoir des animaux en bonne santé, il faut des animaux qui soient bien - Léna Joannès

Une vache et son veau dans un élevage audité pour le label "Happy" - Léna Joannès - Obione

La démarche "Happy" a fait le pari de redonner ses lettres de noblesse à ce beau métier en mettant en avant l'humain et le bien-être animal au cœur de ses préoccupations. Pour cela, des audits sont faits dans les élevages désirant recevoir le label "Happy".

L'engagement de Léna, c'est le bonheur des animaux

Léna Joannès travaille pour Obione depuis quatre ans. Ingénieure agronome de formation, elle rejoint l'entreprise de Lionel Reisdorffer après l'avoir rencontré lors d'un salon professionnel à Dijon. Spécialisée dans les mammifères marins, rien ne la prédestinait à s'occuper du bien-être des vaches et des éleveurs.

Lionel Reisdorffer m'a dit que c'était une démarche pour valoriser les éleveurs heureux, les animaux heureux. Et ça a tout de suite attiré mon attention - Léna Joannès

Léna Joannès et l'un des éleveurs récipiendaire du label "Happy" - Léna Joannès - Obione

Ce qui plaît le plus à Léna dans cette démarche, ce sont les relations humaines : "J'ai fait des rencontres extraordinaires avec des gens passionnés qui transmettent leur passion [...] ça nourrit mon quotidien."

Comment rendre une vache heureuse ?

Le constat est simple : un élevage qui va bien est un élevage raisonné qui ne sacrifie pas le bien-être à la productivité. Il faut comprendre et savoir se plier à l'emploi du temps naturel de la vache. Ainsi considérés, les animaux sont plus sereins et en bonne santé "et du coup, ça favorise aussi le bien-être de l'éleveur".

Le rôle de Léna et de son audit est d'essayer d'accompagner l'éleveur qui souhaite atteindre ce niveau de vie, de bien-être et de fonctionnement dans son exploitation. Pour cela, plus de 200 critères sont pris en compte lors de l'évaluation, comme la bonne qualité de l'eau, le confort, le sol glissant ou non ou bien encore la luminosité dans la stabulation.

Par exemple, pour la qualité de l'eau, Léna demande à l'éleveur s'il est capable de boire l'eau de l'abreuvoir, car il faut savoir que les vaches ont un odorat plus développé que le nôtre et qu'une eau sale les gêne. Pour le confort, il y a le test des genoux qui consiste à se laisser tomber plusieurs fois sur les genoux à l'endroit où les vaches se reposent. Si ce n'est pas douloureux et que la couche est confortable, le test est validé. Pour évaluer la qualité d'adhérence du sol, il faut éprouver ses qualités de ballerine. Si en tournant sur un pied on fait plus de trois quarts d'un tour, le sol est trop glissant et éventuellement dangereux pour l'animal.

C'est un moyen juste pédagogique, de parler à tout le monde de l'attente que l'on a, à ce niveau-là [qualité de l'eau] - Léna Joannès

Le test de l'abreuvoir pour vérifier la qualité de l'eau dans l'élevage - Léna Joannès - Obione

Pour l'éleveur aussi, le bonheur est dans le pré

La démarche "Happy" prend également en compte le bien-être de l'éleveur. L'idée d'Obione est d'aller à la rencontre de ces éleveurs qui "sont bien dans leurs bottes", qui aiment et respectent ce métier qui consiste à travailler avec du vivant : "Et c'est là qu'on s'est rendus compte qu'il y avait des éleveurs qui étaient heureux et qui avaient des animaux qui étaient hyper bien." Face à ce constat, s'est posée la question de savoir comment les mettre en avant et leur apporter une reconnaissance.

Donc on a créé le label pour apporter une reconnaissance et aussi pour que ces fermes-là deviennent des modèles qui puissent apporter quelques éléments à d'autres éleveurs qui voudraient s'améliorer - Léna Joannès

Un "Happy Farmer" avec l'un des veaux de son exploitation - Léna Joannès - Obione

Lors de l'évaluation de leur exploitation, les éleveurs sont interrogés sur leur ressenti professionnel et personnel, leur relation avec leur cheptel, leur qualité de vie, etc. Tous ces éléments entrent en compte dans l'obtention du label "Happy".

Quand on interroge Léna sur le profil-type de l'éleveur "Happy", elle retient qu'il s'agit de "personnes ouvertes, dynamiques et qui ont la volonté d'être acteur dans l'élevage et d'être porteur de valeurs". Ces agriculteurs sont passionnés et toujours en demande pour s'améliorer "alors qu'en général, ce sont des fermes qui vont déjà très bien".

Des personnes moteur et inspirantes et qui travaillent vraiment pour améliorer la tradition qu'ils ont entre leurs mains - Léna Joannès

Avec la création du label "Happy", il est rassurant de voir que la tradition d'un élevage respectueux des hommes et des animaux trouve un second souffle et qu'elle inspirera les futures générations d'éleveurs.