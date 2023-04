À la Transhumance de Malzéville, le troupeau de brebis a rejoint ses quartiers d'été

C'est un évènement incontournable aux portes de Nancy. La 15e édition de la Fête de la Transhumance de Malzéville s'est tenue ce dimanche 2 avril. La journée a été chargée pour les moutons de la ferme de Pixerécourt. Après avoir passé un hiver au chaud, les brebis ont rejoint la zone de pâturage du plateau de Malzéville. Avant d'atteindre le Graal, le troupeau a dû traverser la commune, notamment en passant par les rues du Général Leclerc et de l'Église. Plusieurs milliers de personnes ont assisté à leur ascension à travers la ville.

Des moutons "trop mignons"

Bâton à la main, Jérôme Joubert est aux commandes d'un troupeau de 130 bêtes. Après des années à guider les moutons, il est bien rodé à l'exercice. "Allez les brebis, c'est parti", lance-t-il à ses animaux. C'est le début d'un parcours de six kilomètres pour rejoindre le plateau de Malzéville. Et ce n'est pas toujours de tout repos, quelques brebis se font parfois la malle. "Elles ne gèrent pas très bien la foule, parfois, on a plus de 1.000 personnes derrière le troupeau. C'est impressionnant pour elles, les brebis cherchent donc à s'échapper", explique-t-il.

Jérôme Joubert, directeur de la ferme de Pixerécourt, a guidé le troupeau jusqu'au plateau de Malzéville © Radio France - Justine Claux

Et effectivement, comme chaque année, la foule était au rendez-vous pour assister à la Transhumance. "Ça permet aux enfants de découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en vrai, seulement dans les livres et à la télévision", raconte Laurent, un papa. "J'aime bien monter sur le plateau de Malzéville avec les moutons parce qu'ils sont trop mignons", ajoute Luce, 12 ans.

Préserver la faune et la flore

Au-delà du côté festif, la Transhumance présente également un réel intérêt pour la nature. "On entretient la zone Nature 2000 du plateau, assure Jérôme Joubert, directeur de la ferme de Pixerécourt. Les plantes aiment les espaces dégagés. En pâturant, les animaux aident à préserver la faune et la flore".

Avec 140 hectares où paître, les moutons vont s'en donner à cœur joie. Ils resteront sur le plateau de Malzéville jusqu'au mois d'octobre, avant de redescendre pour les agnelages, la naissance des agneaux.

