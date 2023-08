À Mâlain, un festival ce week-end pour repenser sa consommation locale et les modèles agricoles

La Bourgogne-Franche-Comté a perdu un agriculteur sur cinq ces dix dernières années. Et elle redoute d'en perdre un sur trois d'ici 2040 . Moins d'agriculteurs, des terres rachetées par les agriculteurs restants et donc des fermes plus grandes. Face aux tendances émergentes, le but de ce festival est de réfléchir à d'autres modèles d'avenir.

"L'agro-industrie achète des terres par milliers d'hectares"

A cette tendance actuelle de l'agrandissement des fermes, s'ajoute **une nouvelle tendance "plus spéculative et financière", explique Léo Coutellec, membre de l'association RISOME qui organise le festival. Il est aussi paysan. "Des sociétés financières, françaises ou étrangères, l'agro-industrie elle-même, commencent à acheter des terres par milliers d'hectares"

Le groupement foncier agricole : une solution ?

Pour Léo Coutellec, la solution, c'est l'union. Entre les paysans et les habitants. "C'est plus simplement les paysans d'un côté et les citoyens de l'autre. C'est plutôt : comment ensemble on peut créer des structures et initiatives ?" pour contrer cette nouvelle tendance. Et d'ajouter un exemple : "il y a 8 ans, nous avons créé un groupement foncier agricole (GFA) citoyen, qui est composé d'un peu plus de 270 habitants du territoire qui ont acheté collectivement des terres." Aujourd'hui, le GFA gère une quarantaine d'hectares de terres agricoles. "Ces terres ont donc été sorties du risque de l'agrandissement, de l'accaparement pour les mettre à disposition de jeunes agriculteurs qui s'installent sur le territoire", souligne Léo Coutellec.

"Une sécurité sociale de l'alimentaire"

Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a triplé en France en dix ans. 2,4 millions de personnes en France en 2023. Plus de 70 000 en Bourgogne. En cause, entre autres, la hausse des prix des produits alimentaires. Face à cela, le festivaliers pourront discuter d'une idée "la sécurité sociale alimentaire". Une idée que détaille Léo Coutellec : "Ce serait un fonds, comme celui de la sécurité sociale, qui serait redistribué de façon universelle, à tout le monde. Sous la forme d'une carte vitale de l'alimentation. Avec, par exemple, des caisses locales de l'alimentation, qui collectivement, décideraient, où on peut utiliser les 100-125 euros qui seraient sur la carte", détaille l'organisateur. Parmi les lieux évoqués, les AMAP ou les épiceries coopératives. Des solutions pour consommer autrement.

