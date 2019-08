A Mazières-en-Gâtine, les JA 79 se changent les idées pendant la Fête de la Terre

Mazières-en-Gâtine, France

Ils attendaient près de cinq mille visiteurs. Les jeunes agriculteurs du canton de Mazières-en-Gâtine ont organisé ce dimanche 25 août la Fête de la Tere, secondés par les JA de tout le département. Plus de 250 jeunes qui ont passé des mois à organiser cette journée.

Renouer le lien

Le but de cette Fête de la Terre, c'est de recréer du lien avec les consommateurs, "et surtout les urbains", précise Guillaume Audurier, le président du canton de Mazières. C'est pour cela qu'ils ont organisé une fête familiale, avec présentation de vaches parthenaises, des courses, du matériel agricole et un repas... local, évidemment.

Et pour arriver à tout ça, il leur a fallu des mois. Ce qui a permis aussi de redonner "des forces aux troupes", comme le raconte un des bénévoles. "On a eu une année très très compliquée, donc aujourd'hui on se change les idées, on est ensemble".

Le bilan de la sécheresse pas encore connu

Il faut dire qu'ils ont beaucoup à penser cette année, notamment avec la sécheresse qui a touché le département. Elle a obligé les agriculteurs à entamer le fourrage préparé pour l'automne ou l'hiver. "On ne peut pas encore établir un bilan. Certains ont eu de la chance d'avoir quelques orages récemment, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Le bilan, il va se faire à la rentrée, la situation risque d'être tendue pour beaucoup" explique Shayna Darak, le président des JA 79.