A Mérignac portrait d'un fermier pas comme les autres

Christophe Soubiale élève des petits gris et des gros gris à Mérignac

Christophe Soubiale, la cinquantaine, est un grand monsieur au crâne chauve et aux lunettes rondes. Une allure très loin du cliché de l'agriculteur. Il faut dire que l'homme n'en a pas tout à fait le profil. Pendant 30 ans, il a travaillé dans les cuisines de restaurants. Ce n'est que depuis 6 ans qu'il a troqué le tablier contre les bottes en caoutchouc. Une vocation sur le tard que l'homme explique simplement : "J'en avais marre d'être enfermé entre 4 murs, j'avais envie de prendre l'air puis de faire quelque chose que je peux transmettre à mes enfants."

Je suis d'origine charentaise, et en Charente, on ramasse les escargots.

Si le choix de l'héliciculture parait surprenant, là encore, Christophe Soubiale a une explication simple. "Je suis d'origine charentaise, et en Charente, on ramasse les escargots. J'ai des souvenirs d'enfance de chasses à l'escargot menées en famille, où on pouvait partir en pleine nuit, à la lueur d’une lampe électrique, avec un sentiment de grande liberté."

Un projet de coeur...

Pour toutes ces raisons, le projet d'héliciculteur tenait très à cœur à Christophe Soubiale. Alors, quand un ami lui a proposé de récupérer son exploitation, à Marcenais, en Gironde, il n'a pas hésité. Mais il souhaitait ardemment se rapprocher de la ville. L'opportunité s'est présentée en 2018 par le biais de la mairie de Mérignac qui souhaitait installer des agriculteurs urbains pour participer à une certaine autogérence alimentaire de la ville. Sa candidature est retenue. La Safer lui octroie trois hectares (un de prairie et deux de forêt) le long du chemin de Sabatey où Christophe peut élever en plein air, d’avril à octobre, ses escargots.

... amené à se développer

Mais avec la crise sanitaire et la fermeture des restaurants, le transfert d’activité n’a pas pu se faire avant le mois d'octobre dernier. Aujourd'hui que la l'activité économique reprend petit à petit son cours, Christophe souhaite relancer ses projets, comme son association avec un autre professionnel spécialisé dans la reproduction, ou encore l'ouverture du site au public. Car au-delà des serres et des parcs d’élevage, Christophe veux "créer un parcours pédagogique, des jeux pour enfants autour de l’escargot en partenariat avec les écoles de Bordeaux Métropole", pour éduquer les petits Girondins à cette spécialité française.

La Ferme aux Escargots propose des escargots crus, cuits et cuisinés à la Bordelaise ou à la Charentaise. Leur distribution se fait en vente directe ou le samedi matin sur le marché de Mérignac et de Pessac.