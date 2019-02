À Meslay-du-Maine, des agriculteurs produiront une énergie verte à partir de novembre

Meslay-du-Maine, France

Les habitants de Meslay-du-Maine pourront bientôt profiter d'une énergie verte produite par les agriculteurs des environs. Les travaux d'une station de méthanisation sont lancés, sa mise en service est prévue pour novembre.

Le soutien de la Fédération pour l'environnement

Ce projet porté par douze agriculteurs du secteur a été salué par la Fédération pour l'environnement en Mayenne, réunie en assemblée générale vendredi 1 février. Pour l'un des membres, Alain Roussard, cela prouve que les associations pour l'environnement et les porteurs de projet peuvent être complémentaires "c'est un bon projet, nous y avons participé, on a modifié certaines choses, il y a eu un vrai partenariat" déclare-t-il.

Une énergie verte issue des déchets agricoles

La station de méthanisation sera installée près de la laiterie Perreault. Elle produira du biogaz, une énergie verte issue des déchets agricoles comme par exemple du fumier "produire de l'énergie avec des effluents d’élevage, on ne peut pas être contre ce principe là ! " explique Alain Roussard, la Fédération pour l'environnement note tout de même un petit point noir, _" ils vont mettre du maïs (ndlr : dans les déchets agricoles), on n'est pas d'accord mais bon on ne peut pas tout le temps être exigeant"_.

Le biogaz sera distribué dans les réseaux de GRDF, ainsi les entreprises et les habitants de Meslay-du-Maine pourront en profiter "c'est un projet à taille humaine, raisonnable, et niveau transport il y a peu de kilomètre" ajoute Alain Roussard.