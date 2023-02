A Meuvaines, dans le Calvados, le panier de poissons à 10 euros fait un carton

L'idée est venue à Angélique Martin en entendant une publicité d'une grande surface proposant 100 produits à moins de 1 euro pour aider les consommateurs à lutter contre l'inflation : "je me suis demandée ce que nous pouvions proposer comme équivalence en magasin. On est alors parti sur l'idée de plusieurs repas parce que nous mêmes on est quatre et on sait ce que c'est de nourrir des enfants correctement. On s'est dit, il faut en faire profiter toute une famille, ce serait l'idéal !"

ⓘ Publicité

A Meuvaines, la poissonnerie des époux Martin ne désemplit pas © Radio France - Philippe Thomas

Si Angélique s'occupe de la vente à la poissonnerie, c'est son mari Alexandre qui, avec ses matelots, assure la pêche : "

L'idée, c'est d'utiliser des poissons un peu moins connus chez nous mais tout aussi bon que des poissons comme le bar ou le turbot. La sole à 26 ou 28 €, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc, si on peut faire découvrir autre chose à des poissons moins chers, nous ça nous ça nous va." Et justement que trouve-t-on dans ce panier à 10 euros ? La réponse d'Angélique Martin : "aujourd'hui, il y a du maquereau, du merlan. Et puis après, les paniers ne sont pas tous les mêmes. Il y a soit du rouget grondin, soit de la limande, soit du tacot. Ils sont tous vidés et les têtes coupées pour certains."

La poissonnerie croule sous les commandes

Le couple assure s'y retrouver financièrement, le tout étant de s'adapter à la pêche du jour et de suivre les cours et les saisons. Mais il ne s'attendait pas à un tel succès. Depuis la mise en place du pannier, le téléphone n'arrête pas de sonner, les SMS et mails affluent, à tel point qu'Angélique a du mal à répondre le monde. Dès ce mardi, les commandes sont complètes pour la semaine. "On va essayer de le faire un maximum de temps, tant que les prix nous le permettront" explique Alexandre.

Bref, le travail ne manque pas. Angélique renchérit : "on a plein de félicitations, ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur de voir que les gens sont fiers de nous. On se dit qu'on ne fait pas tout ça pour rien."

Vous pouvez contacter le Sextant au 07 86 41 94 68 ou par e-mail : bateau.lesextant@gmail.com. La poissonnerie est située zone conchylicole d'Asnelles-Meuvaines et livre certains jours de la semaine sur Caen. L'établissement a été cité dans le dernier guide Gault et Millau.