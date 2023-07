À Mirebeau-sur-Bèze, Dijon Céréales collecte environ 25.000 tonnes de céréales chaque été

La Bourgogne est en pleine période de moisson, les agriculteurs récoltent le blé, le colza ou toute autre céréale. Mais avant d'être transformé en pain de mie, brioche ou pâtes, où le stock est-il conservé ? La coopérative Dijon Céréales, possède plusieurs sites qui permettent aux agricultures de les regrouper avant de livrer ses clients. C'est notamment le cas dans des silos de Mirebeau-sur-Bèze, où 200 camions peuvent passer en une journée lors des périodes de fortes affluences.

Une benne chargée de graines de moutarde arrive sur le site. © Radio France - Jeanne Maisiat

La première étape, lorsqu'un agriculteur arrive sur le site, est de réaliser un petit prélèvement de sa récolte, qui est ensuite nettoyé, puis analysé. Tout un tas de vérifications sont faites afin d'autoriser la personne à vider sa cargaison. C'est Julien Joly qui pilote le site de Mirebeau : « Pour la graine de moutarde par exemple, on doit faire le test d'humidité avec un grain nettoyé pour enlever les impuretés, pour que ça ne fausse pas le résultat ». Ensuite, vient l'étape de la conservation, qui commence par la ventilation de la récolte. En environ un mois, les céréales sont refroidies, pour ensuite être travaillées afin qu'elles correspondent à un cahier des charges établi par le client. Pour ça, elles peuvent être nettoyées à plusieurs reprises. Elles doivent atteindre des calibrages très précis. Sur ce site, une vingtaine de sortes de graine et céréale sont conservées. Chaque été, ce sont environ 25.000 tonnes qui sont collectées sur ce site.

La clientèle est très diversifiée « On a des clients de proximité, des meuniers ou des malteries, on fait aussi de la nourriture pour notre bétail, explique Aurélien Marpaux, Directeur Exploitation Dijon Céréales. On a aussi la possibilité par le biais de trains ou de berges, d'expédier vers l'international ». Les livraisons se font tout au long de l'année, puisque les céréales peuvent être conservées environ un an dans les silos.

Les appareils de contrôles des cargaison de céréales. © Radio France - Jeanne Maisiat

La récolte 2023

Chaque année, il faut faire attention aux spécificités des récoltes, afin qu'elles répondent comme il faut aux différents cahiers des charges. Cette saison, Aurélien Marpaux constate qu'avec les chaleurs « on a beaucoup de petits grains aussi bien sur les orges, que sur les blés ». En conséquence, il faut faire davantage de trie : « C'est à nous de collecter tout ça et de bonifier au mieux pour rendre un produit final respectueux du cahier des charges. »