À Monbazillac, déjà le début des vendanges

Les vendanges arrivent deux semaines plus vite que prévu en Dordogne, pour récolter le raisin qui fera du monbazillac. Les ouvriers parient sur un vin blanc liquoreux de qualité pour la cuvée de cette année 2022. La récolte sera en revanche moins volumineuse, prévient le viticulteur du domaine.

L'été 2022 a été marqué par la sécheresse. Le résultat se ressent jusque dans les vignes. À Monbazillac (Dordogne), où on récolte obligatoirement à la main le raisin qui donne le vin éponyme de la commune, les vendanges commencent dès maintenant, mi-septembre, deux semaines plus tôt que prévues.

Guillaume Barou, viticulteur responsable d'un domaine de 40 hectares, depuis 2006, est au plus près de ses pieds de vigne depuis quinze jours. "Nous faisons des contrôles de maturité, où nous prélevons les grains, voire des grappes : nous les pressons pour voir l'intensité en sucre, avance celui qui est aussi le président de la cave coopérative Monbazillac. Avec un réfractomètre, nous voyons le degré potentiel que pourrait obtenir le vin et nous savons dès début septembre quelle est l'évolution, ce qui nous permet d'anticiper."

Vanessa fait attention à ne pas se couper avec le sécateur. © Radio France - Lisa Guinic

La sécheresse en cause

Plusieurs facteurs expliquent alors la précocité de la vendange du sauvignon gris, poursuit Guillaume Barou : "Bien sûr l'été chaud, la sécheresse. [Elle] a fait mûrir le raisin beaucoup plus rapidement." Le viticulteur a de la chance : tous ses vendangeurs, une petite quinzaine, ont répondu présents à l'appel de la récolte anticipée.

Warren, globe-trotteur de 36 ans, entame sa deuxième saison de vendanges. "L'année dernière, le raisin était moins bien", se lance le jeune homme. Michel, 37 ans, est lui porteur, pas coupeur, et il a dix ans d'expérience dans les vignes à son actif. Après déjà deux jours d'aller-retour entre les pieds de raisin et le tracteur, les sceaux à la main, il est sûr de lui : "La vendange est belle. On le voit quand [le raisin] est pesé, comparé aux autres années où il a beaucoup plu." Le patron du vignoble Guillaume Barrou confirme :

Les baies sont saines, mûres et juteuses.

Les vendanges sont aussi des rencontres : dans le rang à côté de Manuel, portugais, des Italiens. © Radio France - Lisa Guinic

Nouvelle récolte maigre, moral en berne

La qualité est au rendez-vous, il s'inquiète en revanche de la quantité de raisin à récolter. "Les grappes sont quand même plus petites que d'habitude, éclaire Guillaume Barrou. Nous nous attendons à des chutes de rendement, de l'ordre de 20 à 30 % de moins qu'une année classique." Le viticulteur continue, le ton grave : "Il en manquera." Après déjà quatre années de vendanges plus maigres, cette nouvelle cuvée réduite à venir alarme : le président de la cave coopérative Monbazillac évalue les carences à 20 % sur cette période de cinq ans.

L'appellation monbazillac exige des vendanges uniquement manuelles, sans machines. © Radio France - Lisa Guinic