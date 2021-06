A Montrichard Val de Cher, on relance le cornichon made in France

Peu de consommateurs le savent mais 98 % des cornichons que nous consommons en France proviennent de l'étranger, principalement d'Inde (80 %) et d'Europe de l'Est. Depuis 2016, le groupe Reitzel, basé à Montrichard Val de Cher, tente de relancer la production du cornichon français, en partenariat avec des agriculteurs installés en Indre-et-Loire, dans le Loir-et-Cher et dans la Sarthe. La production en est encore à ses débuts, "sur 40 millions de bocaux qui sortent chaque année, il n'y a pour le moment qu'un seul petit million de bocaux qui est issu de notre filière française" explique Aline Martin, responsable marketing chez Reitzel Briand, propriétaire de la marque Jardin d'Orante qui commercialise le condiment.

De deux agriculteurs partenaires en 2016, le groupe de 120 salariés travaille aujourd'hui avec 24 agriculteurs. "Notre premier défi c'est de nous battre contre la méconnaissance des consommateurs face aux origines des produits qu'ils consomment" affirme Aline Martin. Car en effet, la loi n'oblige pas les producteurs à afficher l'origine du produit, en l'occurrence le cornichon. Reitzel joue la carte de la transparence en indiquant si ses condiments proviennent d'Inde.

Des cornichons à l'usine Reitzel de Montrichard Val de Cher © Radio France - Romain Dézèque

Sur le site de la PME, jusqu'à 150.000 bocaux sortent par jour. Les milliers de cornichons, arrivés dans des fûts, baignés dans une saumure, sont débarqués dans l'atelier de vidage, rincés à l'eau. "Ceux-là viennent de nos cultures en Inde, car la saison en France ne fait que débuter" explique Martial Chauvière, responsable de l'usine. "Les agriculteurs viennent de faire leurs semis et les premières récoltes en France vont arriver d'ici juillet. On travaille en Inde car le cornichon est dans ses conditions optimales là-bas. Les températures sont comprises entre 20 et 30 degrés. Et grâce au climat, on peut avoir trois récoltes par an contre une seule en France." Autre avantage du pays des Maharajas : les coûts de production, bien moindres.

Une bonne rentabilité mais aussi beaucoup de main-d'œuvre

Les semis, Sylvain Tessier les a plantés à la fin du mois de mai, sur son exploitation à Cangey, près d'Amboise. Avec sa femme Emilie, ils se sont lancés dans la production de cornichon il y a trois ans. "Parce qu'il y a un historique familial - mon beau-père en produisait il y a quelques années - et puis on cherche à se diversifier sur d'autres types de culture. On a des terres assez sableuses, ca s'y prête bien."

Un plant de cornichon... © Radio France - Romain Dézèque

...qui donne ses premiers cornichons après 6 à 8 semaines - Sylvain Tessier

Sylvain a planté 36 000 mottes, sur un peu plus de trois hectares. La grosse difficulté n'est pas tant la production en tant que telle mais la récolte, car elle n'est pas mécanisable. Le couple d'agriculteurs a besoin d'une soixantaine de saisonniers, car la récolte doit se faire sur un temps court. "Même s'il y a une bonne rentabilité, 10.000 euros par hectare, c'est beaucoup plus de temps en terme de travail. Le souci c'est que le cornichon peut prendre en quelques heures le double de sa taille" commente Sylvain Tessier. Et la taille, c'est "le nerf de la guerre". Les Français sont des gros consommateurs de petits cornichons, les agriculteurs doivent donc s'adapter. Pour les rassurer, Reitzel s'engage à prendre tous les calibres, quitte à découper les gros calibres qui seront ensuite destinés à la restauration. Pour bien faire et favoriser le développement de la production locale, il faudrait donc que les consommateurs changent aussi leurs habitudes.