Nantes

La présence des agriculteurs n'est pas passée inaperçue mercredi dans de nombreuses villes de France où ils manifestaient pour dénoncer le traité de libre-échange entre l'Europe et l'Amérique du sud actuellement en négociation. A Nantes, ils étaient environ 150, le double à La Roche-sur-Yon et dans ces deux villes, les agriculteurs sont venus avec leur tracteur, autant dire qu'il y a eu des difficultés de circulation aux abords de la Place Napoléon à La Roche et de la préfecture à Nantes.

Des plumes et de la paille devant les préfectures

A Nantes, les agriculteurs ont déversé de la paille et du papier devant la préfecture © Radio France - Thibault Lambert

A Nantes, le rassemblement était très encadré par les forces de l'ordre qui ont empêché les manifestants d'accéder à la préfecture, ils sont donc restés sur le haut du Cours des 50 otages et ont bloqué la circulation dans les rues de Strasbourg et Paul Bellamy. A la mi-journée, les manifestants ont déversé plusieurs tonnes de paille à proximité de la préfecture de Loire-Atlantique alors qu'à La Roche-sur-Yon ils ont préféré pulvériser des milliers de plumes de volailles dans la cour du bâtiment.

Les agriculteurs redoutent une concurrence déloyale

La FNSEA et les Jeunes agriculteurs protestent contre la ratification probable et prochaine par le gouvernement de l'accord qui scelle les relations entre l'Union européenne et le marché sud-américain (Mercosur). Selon les syndicats, cet accord pourrait se traduire chaque année par l'importation de 70 000 tonnes de viande en provenance des pays d'Amérique du sud "où les normes ne sont pas les mêmes" déplorent les éleveurs.