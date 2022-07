A Neuville-de-Poitou, la cueillette retrouve ses habitués comme chaque été

Le Jardin des Saveurs de Neuville-de-Poitou propose des dizaines de variétés de légumes de mai à octobre, et ce depuis 23 ans.

Des brouettes bien remplies dans les allées de l'exploitation de Patrick Pierre et son frère.

On oublie vite la nationale voisine, où se croisent les camions. Les cinq hectares du Jardin des Saveurs ça ressemble "au jardin de ma grand-mère", s'amuse Chantal. "Ca sent bon, ça donne faim et c'est l'été !". Elle sélectionne patiemment les brins de basilic qui iront avec ses tomates cerises. "C'est tout le principe", raconte Patrick Pierre, l'un des deux propriétaires des lieux. Céréalier avec son frère à Neuville-de-Poitou, ils ont lancé ce gigantesque potager à l'été 1999.

Patrick Pierre dans son champs. © Radio France - Fanny Bouvard

Cet été, ils ont fait face à une difficulté totalement nouvelle : "c'est la première fois que l'on a autant de mal à recruter nos deux saisonniers", résume-t-il. "Ca s'est joué à la dernière minute". La sécheresse aussi vient compliquer son été. "Nous ne pouvons pas irriguer de 11h à 18h pour les légumes, ca semble logique, mais les jeunes plans, notamment de salades, peuvent vite brûler si la canicule revient".