A Nexon, la loi Egalim se voit concrètement dans les rayons du supermarché

Alors que la loi Egalim 2 a été votée par les députées ce mercredi soir à l'Assemblée, la question se pose désormais de comment aider les producteurs a être mieux rémunérés. A Nexon, au Super U, on a trouvé depuis six ans la solution avec l'association "le 87 dans l'Assiette".

"Oui, en quelque sorte, on a été précurseur." En Haute-Vienne, la question de la rémunération des producteurs s'est invitée dans le débat il y a six ans. Une trentaine d'agriculteurs fondent l'association "le 87 dans l'Assiette", avec un triple but : offrir une consommation responsable et locale dans les supermarchés du département.

La loi Egalim née en Haute-Vienne

Le pari est né à Nexon, ou la direction du Super U a tout de suite dit "banco". _"Les éleveurs sont aussi nos voisins, nos cousins ou nos amis"_souligne Jérémie Leveugle, responsable du rayon boucherie. Après six ans de vente de produits bovins (et désormais ovins) dans son rayon, il constate l'efficacité d'une telle offre. "Nos clients sont en demande de transparence sur d'où vienne leur viande".

Pour les éleveurs, c'est "tout bénef". "Evidemment que financièrement, il y a des retombées" explique Jean-Michel Gourgousse, éleveur bovin à Saint-Hilaire-les-Places et secrétaire de l'association Le 87 dans l'assiette. " Les animaux sont valorisés selon leur cout de production" et tout est édité dans un contrat tripartite avec la grande surface, l'abatteur et le producteur. Cela garantit des revenus un peu plus élevés que sur de la vente en "standard". Et, sans faire de sentimentalisme, cela permet de sauver des élevages dans le département.

Des steaks hachés made in 87 en vente

La loi Egalim 2 oblige désormais cela. La loi, plus les mobilisations des agriculteurs dernièrement, cela pousse plusieurs autres groupes comme Leclerc ou encore Cora à Limoges de se lancer dans l'aventure. Pour Jérôme Laplaud, éleveur à Ladignac-le-long, la loi, "qui s'est faite attendre", il espère qu'elle sera "mise en place et appliquée".

Pendant ce temps, le 87 dans l'Assiette poursuit son développement, avec le lancement de steaks hachés locaux ainsi que de cheveux d'anges produits en Haute-Vienne et vendu sous un nouveau package présentant le visage des producteurs. Ils deviennent désormais les nouvelles stars des supermarchés.