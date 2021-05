A Noirmoutier, la récolte de sel commence plus tôt que d’habitude

La fleur de sel, puis le gros sel : dans les marais salants de Vendée et de Loire-Atlantique, la récolte commence exceptionnellement tôt. C'est en raison de la météo de ces dernières semaines. Le vent d'est et le soleil ont permis une évaporation rapide. A Noirmoutier, les sauniers ont le sourire.

La récolte du sel commence déjà, dans les marais salants de Loire-Atlantique et de Vendée. Un début de récolte précoce, avec un bon mois d'avance par rapport à d'habitude, et ce, en raison de la météo. Le gros de la production, ce sera un peu plus tard, en juin et au cœur de l'été, quand l'eau s'évapore le plus. Mais à Noirmoutier, notamment, les sauniers apprécient ce début de saison. C’est le cas au marais salant la Bonne Pogne, sur la commune de l’Epine.

Attention à ne pas marcher sur les oeufs des avocettes ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Accompagné par les cris des avocettes qui viennent pondre leurs œufs, Dylan Petigas a le plaisir, depuis quelques jours, de récolter la précieuse fleur de sel à la surface de l'eau. Il peut aussi enfin procéder à la première tirure de la saison.

Le gros sel, pour la première fois de la saison © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Il faut dire que la météo de ces dernière semaine a été exceptionnelle. Si elle cause des problèmes aux agriculteurs, elle fait bien les affaires des sauniers, explique Dylan : « on a eut une brise d’est qui est très sèche, donc, qui favorise l’évaporation. Mais en plus, il n’y a pas eut de pluie. En fait, c'est simple. Pour faire du sel, il n'y a qu’un truc à retenir : il faut plus d’évaporation que de précipitations ».

Des conditions météo exceptionnelles

Le papa confirme : en 26 ans, Philippe Petigas a rarement connu une récolte aussi précoce : « c’est arrivé une fois, où on avait eut de la fleur de sel le 25 avril, mais après, il avait plu pendant un mois demi, deux mois, et on avait juste vu la fleur de sel et pas eut le temps de la récolter. Donc, on verra à la fin de la saison, en septembre ».

Le marais de la Bonne Pogne compte une centaine d'oeillets © Radio France - Philippe Rey-Gorez

D'ici là, , pas de repos. Les sauniers seront tous les jours sur le terrain. En plein été, sur ce marais qui compte une centaine d'œillets, c'est a dire de bassins de récolte, la production est de quatre à six tonnes par jour.

Ecoutez le reportage audio Copier