A Noirmoutier, la saison s’annonce bonne pour les producteurs de sel

Les premiers visiteurs d’après confinement, sur l’île de Noirmoutier, ont pu apprécier de retrouver les silhouettes des sauniers, en train de ramasser les premiers grains de fleurs de sel sur leurs marais. La saison a commencé il y a quelques jours, et elle est bien partie.

Ils sont environ 130 sauniers sur l'île, en coopérative ou indépendants, et produisent en moyenne 3.000 tonnes de sel par an. Emmanuel Aguillon est implanté à la Guérinière. C'est le patron du marais « la nouvelle Brille ». Pour lui aussi, la saison a bien démarré, et même plus tôt que d’habitude. Les conditions météos des dernières semaines ont été très favorables : « pas de grosse pluie, du soleil, et du vent. Tout le monde n’a pas encore démarré, mais ceux qui étaient prêts de bonne heure ont réussi à prendre ce créneau de vent d’est ».

Alors, Emmanuel Aguillon a le sourire. La fleur de sel, qui se ramasse en surface, est au rendez-vous. Le saunier, qui exploite 27 œillets, en récolte une centaine de kilos par jour, ce qui "est déjà une bonne moyenne", dit le producteur.

Des rendements records en 2019

La saison s’annonce bonne, alors que la précédente avait déjà été exceptionnelle. Le rendement est habituellement d'une tonne par œillet, l'année dernière, c’était presque trois fois plus. Du coup, les producteurs ont des stocks importants, d'autant plus que le confinement est passé par là dit Emmanuel Aguillon : « pour les ventes, c’est zéro, mais après, ce qu’il faut savoir, c’est que notre sel n’a pas de date de péremption. Il y aura surement des mauvaises saisons, donc, on ne sait jamais ».