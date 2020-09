A Noirmoutier, les pêcheurs ne veulent pas d’une fermeture temporaire pour épargner les dauphins

Interdire la pêche aux chalutiers pélagiques et aux fileyeurs, pendant deux à six semaines, entre janvier et mars : c’est une des mesures envisagées par le gouvernement pour diminuer l’hécatombe qui touche les cétacés, notamment les dauphins, dans le golfe de Gascogne. C’’est sous la pression de la commission européenne, et aussi des associations de protection de l'environnement, que le gouvernement doit trouver des solutions. Environ 1200 dauphins sont retrouvés morts sur les plages du golfe de Gascogne chaque année.

Cette mesure frapperait de plein fouet les fileyeurs qui travaillent la sole, et c’est précisément la spécialité de Noirmoutier. Alain Burgaudeau est le patron du fileyeur de 12 mètres "Le refuge du pêcheur». Franchement en colère, en particulier contre les associations, il explique que si des dauphins s’échouent, ce n’est pas de la faute des pêcheurs : « il y a des changements de météo et de courants. Les dauphins, qui sont plus nombreux qu’avant, perdent le nord et s’échouent. On dit que ça vient des pêcheurs, alors que c’est un phénomène naturel ».

Alain Burgaudeau, patron pêcheur à Noirmoutier © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Reste que début juillet, la Commission européenne a lancé une procédure d'infraction à l’encontre de plusieurs pays, dont la France. Ils ont trois mois pour réduire la mortalité des dauphins. Une urgence complément inutile, estime Christian Cloutour, le directeur de l' organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l’île de Noirmoutier (OPPAN) : « ce que les scientifiques disent, c’est qu’il n’y a pas de déclin de la population de dauphins. Donc, il n’y a aucun intérêt à prendre des mesures ayant un impact économique aussi important ».

« La pêche de la sole, en février, c’est 15% du chiffre d’affaire de l’année », dit le directeur de la criée, Denis Bénétreau. Et c’est un tiers de la production annuelle… "C'est 15% pour la pêche, 15% aussi pour le mareyage, derrière".

Rien n'est encore décidé, puisqu'il y aussi la solution des "pingers", des répulsifs acoustiques embarqués sur les bateaux. Quant aux conséquences financières d'un arrêt de la pêche, le gouvernement étudierait un système de compensation, sans plus de précision pour l'instant.