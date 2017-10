À Orléans, le restaurateur Guillaume Labitté veut défendre les agriculteurs

Les États Généraux de l'Alimentation se déroulent jusqu'en novembre. Un événement organisé pour réfléchir autour de la nourriture, de l'agriculture, et des conditions de vie des producteurs. Conscient de ces problématiques, le restaurateur Guillaume Labitté essaie de défendre l'agriculture locale.

Les agriculteurs ont du mal à survivre. Écrasés sous les coûts, la réglementation et face à des enseignes de grande distribution qui tentent de tirer les prix vers les bas, un tiers des producteurs vivent avec moins de 350€ par mois. Organisés depuis fin août et jusqu'en novembre, les États Généraux de l'Alimentation sont l'occasion de repenser la façon de produire et de consommer. À l'issu de la première phase de consultation qui s'est achevée la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé des mesures pour rééquilibrer les contrats entres agriculteurs et distributeurs. Encadrer les promotions et fixer le prix de la vente en fonction du coût de production sont les deux principales décisions.

Des restaurateurs s'inquiètent du destin tragique des agriculteurs

Sur le terrain, certains acteurs locaux se battent pour défendre les agriculteurs et les produits régionaux. C'est le cas de Guillaume Labitté, chef du restaurant "Le Petit Gone" à Orléans et délégué des Maîtres Restaurateurs du Loiret. Il s'inquiète depuis longtemps déjà de la situation parfois tragique des paysans, mais il y a quelques semaines il y a eu un déclic : "Une agricultrice est venue me présenter sa production de patates douces qu'elle produit en Eure-et-Loire. Elle a reçu dernièrement le paiement de sa production par un distributeur : quatre centimes le kilo. Je trouve ça inadmissible ! À ce prix là, il vaut mieux rester coucher !"

Si demain on ne produit plus rien, il n'y aura plus de gastronomie

Ce restaurateur passionné, amoureux des bons produits, qui a appris la gastronomie dans les rangs de l'Institut Bocuse, à Lyon est véritablement inquiet pour l'avenir : "Qu'est-ce qu'on va faire de notre pays ? Si demain on ne produit plus rien, il n'y a plus d'emplois, plus d'agriculture, et plus de gastronomie non plus ! Les poires de notre terroir ça a quand même un autre goût et une autre texture que les poires du Chili ! Sans parler de l'impact carbone." Guillaume Labitté se fournit auprès du Pavillon des Producteurs mais il n'y a pas toujours tous les produits en quantité suffisante. Aujourd'hui il souhaite travailler en collaboration plus étroite avec les agriculteurs : "Ça me fait plaisir de travailler avec des produits locaux et d'expliquer que la poire pousse à quinze kilomètres d'ici. Sauf que pour aller les voir je sus obligé de prendre mon véhicule mais je n'ai pas le temps de courir chez tous les agriculteurs pour aller chercher les produits !"

Rapprocher les agriculteurs et les restaurateurs

Guillaume Labitté a des débuts de réponse à ces problèmes. Des difficultés rencontrées par la plupart des agriculteurs du Loiret travaillant des produits locaux. Le délégué des Maîtres Restaurateurs veut réunir les 49 restaurants se trouvant sous ce label et les producteurs, pour faciliter la mise en relation : "Il faut des points stratégiques de regroupement à plusieurs endroits du département pour que les producteurs puissent vendre facilement leur production aux chefs cuisiniers. Ça leur évitera de vendre leur production à la grande distribution pour des prix dérisoires."

Pour défendre ses idées, et ses valeurs, Guillaume Labitté est à Blois ce lundi 16 octobre. Il a été invité dans le cadre des Rencontres Régionales de la Restauration.