Dijon, France

Il aurait pu continuer à cultiver ses vignes sans faire parler de lui. Sauf qu'à 80 ans, on ne se refait pas. André Porcheret, viticulteur depuis plus de soixante ans à Monthelie et Pommard (Côte-d'Or) a voulu planter quelques ares supplémentaires de pinot noir. Mal lui en a pris : "entre le moment où on demande, et le moment où on obtient les autorisations, il se passe parfois trois ans. À mon âge, je ne peux plus attendre. En même temps, on manque de vins en Bourgogne." Alors comme un pied de nez, André Porcheret a décidé de planter du raisin de table. Nul besoin d'autorisation, pour planter du muscat et du chasselas. D'ici trois ans, l'ancien régisseur des vins des hospices de Beaune espère bien le vendre, voire pourquoi pas le transformer en vin.

Vingt et un ares sur les coteaux à Pommard

Planter du raisin de table sur une parcelle de vingt et un ares au cœur du vignoble bourguignon, c'est une initiative qui risque de lui attirer quelques ennemis. André Porcheret s'en moque : "cela fait quarante ans, que j'ai à dos la profession. Je suis entré dans le milieu de la viticulture par la petite porte, ça ne me dérange pas de sortir pas la petite porte aussi." Ce n'est pas la première fois que le viticulteur fait parler de lui. Il y a deux ans, il avait été l'un des rares vignerons à être contre l'inscription des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco, sous prétexte que la qualité des vins de Bourgogne est en baisse.

