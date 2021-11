A Pulnoy, les trufficulteurs veulent démocratiser la consommation de la truffe

Une forte odeur proche de celle de la terre empreigne la salle polyvalente de Pulnoy, près de Nancy en Meurthe-et-Moselle. Tout ce week-end s'y tenait la 22eme de la fête de la truffe avec une dizaine de trufficulteurs présents et plusieurs conférences organisées. L'occasion pour les professionnels du secteur de casser l'image d'un produit inaccessible et trop cher.

Pas besoin de se ruiner en truffes

Sur les étales, les étiquettes mentionnant les prix pour 50 ou 100 g sont bien plus visibles que celles du prix au kilogramme. Qui peut varier de 400 à 1000€ selon les variétés et les années pour une truffe noire. De quoi refroidir ceux qui s'y connaissent le moins. "Pas besoin de se ruiner en truffes, explique Philippe Materne trufficulteur dans la Meuse, on peut acheter pour 15 ou 20 euros de truffes pour faire un cadeau par exemple". Opinion partagée par Denis Brochat meusien lui aussi : "avec 100g de truffes on peut faire six plats différents, ça va de l'omelette, au beure en passant par la brouillade".

Truffes de Bourgogne au marché de la truffe à Pulnoy en Meurthe-et-Moselle © Radio France - Léo Limon

Un produit de qualité avec son image luxueuse et ses prix pharaonique qui lui colle à la peau. "C'est évident qu'on ne mange pas de la truffe comme des champignons de Paris" s'amuse Alain Liéger le président de l'association Truffes 54 Lorraine. "Mais le but de ces marchés c'est de montrer que la truffe peut être à la portée de tous, elle peut s'utiliser raisonnablement sans faire de grosses dépenses" poursuit Alain Liéger.

Rendre la truffe plus accessible passe par un accompagnement des clients. Nombreux sont les trufficulteurs à proposer des fiches recettes lors des ventes. D'autres fournissent d'indispensables conseils de conservation. L'association Truffes 54 Lorraine propose de son côté plusieurs formations et ateliers pour accompagner les trufficulteurs. Une autre fête de la truffe était elle aussi organisée ce week-end à Pont-à-Mousson.