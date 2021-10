"On a quand même de quoi satisfaire nos croqueurs de pommes", rassure un producteur de l'Eure

"On s'est dit que ce n'était pas la peine d'acheter des emballages parce qu'on aurait pas de pommes", se souvient Etienne Blondel, producteur de pommes à Sainte-Opportune-la-Mare. C'est vrai que le pire était à craindre, à cause notamment du gel en début d'année, mais "finalement, ça ne s'est pas trop mal tiré", dit-il.

La récolte des pommes a commencé à la fin du moins de septembre chez Etienne Blondel et devrait se terminer en novembre. © Radio France - Bastien Thomas

Sur ses trois hectares de vergers, les arbres sont bien fournis en pommes, et les cueilleurs sont déjà au travail. Hervé récolte les pommes de la famille Blondel depuis 5 ans. "C'est une bonne surprise d'en voir autant, surtout après le temps qu'on a eu au printemps", se réjouit-il. Mais il y en aura quand même moins que l'année dernière. "En temps normal, on a 50 tonnes. Là, ce sera plus 25 et moitié-moitié avec mon fils", raconte Etienne, co-gérant du domaine avec son fils.

On a quand même de quoi satisfaire nos croqueurs de pommes du Havre, de Rouen et ceux du coin. Ils savent que c'est de la pomme croquante et locale - Etienne Blondel

"On est bien content d'avoir pu faire un peu de fumée au printemps quand il a gelé de façon à limiter les dégâts", raconte Etienne. Toute la production, malheureusement, n'a pas pu être sauvée. "On a quelques variétés, comme des Reines des Reinettes, qui ont coulé totalement parce que la floraison était au moment du gel. Et encore on a de la chance d'être dans une vallée abritée. On a une récolte qui est correcte", termine-t-il.

Les pommiers sont quand même chargés en fruits, ce qu'Etienne n'aurait jamais imaginé quelques mois en arrière. © Radio France - Bastien Thomas

Ce n'est pas le cas de tous les producteurs. Certains, dans la vallée de Seine, on vu leur récolte presque réduite à zéro. Dans ces cas là, le gouvernement a prévu des aides exceptionnelles pour combler les pertes des arboriculteurs.