À quelques jours de la récolte des mirabelles en Moselle, "ça ne sera pas une année exceptionnelle"

Alors que le mois d'août approche, la récolte des mirabelles se fait sentir en Lorraine. La saison s'annonce meilleure que l'an passé mais les conditions climatiques et le cumul de plusieurs années mornes font planer le doute, dans une parcelle de Marieulles-Vezon (Moselle), dimanche 24 juillet.

Le verger de douze hectares a tout d'une carte postale : le ciel bleu, le soleil qui cogne, les arbres verts alignés sur les coteaux. Mais Mélanie Demange nuance ce tableau lorsqu'elle s'approche des branches qui portent les mirabelles, dimanche 24 juillet : "L'arbre devant lequel on se trouve est bien, il est bien chargé mais tous les arbres devraient être comme ça alors que, si vous regardez à côté, il y a des arbres avec rien du tout."

L'agricultrice est basée à Marieulles-Vezon, en Moselle, depuis treize ans. Elle produit de l'eau de vie à partir des mirabelles et elle a du mal à se rappeler la dernière fois qu'elle a vécu une année de récolte "normale". Elle rigole : "Nous les agriculteurs, on n'est jamais content !" Mais la météo et le climat ne lui ont pas facilité la tâche. Les épisodes de grêle au printemps 2021 ont ruiné près de la moitié des fruits en Moselle (5 000 tonnes ramassées contre 8 à 10 000 les années précédentes).

Des mirabelles sur un arbre dans un verger de Moselle, à Marieulles-Vezon. © Radio France - Théo Boscher

La sécheresse frappe les fruits

Cette année, il n'y a pas eu d'épisode similaire. Mais le manque de pluie est criant : les sols sont secs, les feuilles sont jaunes, "on se croirait en automne", déplore-t-elle. Les mois de juin et juillet ont été très chauds et sans beaucoup de pluie. Seul un arbre sur deux porte des fruits aujourd'hui, elle ne se risque pas aux pronostics mais elle est catégorique : "Ce ne sera pas une année exceptionnelle !"

Dans le verger de Mélanie Demange, à Marieulles-Vezon, seul un arbre sur deux porte des mirabelles à cause de la sécheresse. © Radio France - Théo Boscher

Et pourtant, elle en aurait bien besoin. Ses stocks constitués au fil des années s'amenuisent. "Il faudrait que je rentre 60 tonnes de fruits chaque année pour maintenir mes stocks mais ces dernières années, on en était loin puisque j'ai fait des années à 35 tonnes", compte-t-elle. Même si la plupart de ses récoltes sert à la confection d'une eau de vie, elle a décidé cette année de ne pas contacter les pâtissiers, les petits épiciers ou les confituriers qu'elle a pu approvisionner par le passé car "il faut que tous les fruits aillent dans mes cuves".

Ne rien perdre

Mélanie se tient prête quand même. Les fruits ont encore besoin de quelques jours pour atteindre leur maturité. Une dizaine, estime-t-elle : "Le fruit devra être d'un jaune bien jaune et avec un taux de sucre assez intéressant. Pendant huit jours, on récoltera avec une petite équipe de saisonniers, une quinzaine en tout."

Seule consolation : les touristes sont de retour, allemands, belges, néerlandais et français, et ses produits trouvent preneurs plus que les années précédentes.