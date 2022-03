A Quimper, les poissonniers suspendus aux annonces du Premier ministre

"Pas de bateaux, pas de poissons", peut-on lire sur la devanture d'une poissonnerie de Quimper ce mercredi. Depuis quelques jours, avec la hausse du prix du gazole, les marins-pêcheurs ne sortent plus en mer. Ils demandent au gouvernement de le bloquer à 60 centimes le litre.

Avant les annonces du Premier ministre ce mercredi à 16h, les poissonniers s'inquiètent des jours à venir. A Quimper, la poissonnerie "A la grande bleue" à même baissé le rideau. Depuis quelques jours, les marins-pêcheurs ne sortent plus en mer. En cause : la hausse du prix du gazole. Très présents sur les blocages des dépôts pétroliers de Brest et Lorient, ils demandent au gouvernement de baisser à 60 centimes le litre de gazole.

Aux Halles de Quimper, Stéphane Salaün a réussi à remplir ses étals pour "les deux prochains jours", en achetant "plus que d'habitude" mardi soir à la Criée de Saint-Guénolé, mais il ne sait pas comment se passeront les prochains jours. "Est-ce que les bateaux vont ressortir en mer ? Est-ce que le gouvernement va leur donner ce que les marins-pêcheurs demandent ?" s'interroge le commerçant. Stéphane Salaün se dit "solidaire" des pêcheurs.