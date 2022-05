A quoi ressemblent les premiers jours de vie d'un poulain ?

La Normandie est la première région française en terme d'élevage de chevaux, terre historique de nombreuses races comme le trotteur français ou le percheron.

Principalement, les élevages sont situés dans l'Orne, le Calvados et la Manche mais quelques élevages existent dans l'ex-Haute Normandie. C'est le cas de Gerald Gevas, éleveur en Seine-Mairitime, au Nord de Rouen.

Son élevage compte plusieurs hectares, principalement des pâtures pour sa trentaine de chevaux, et une structure avec des box pour rentrer les chevaux quand c'est nécessaire.

Cette année, c'est six juments qui sont "pleines", c'est à dire qui attendent un poulain. Le temps d'une gestation est estimé à environ 11 mois et 11 jours.

En ce mois de mai, c'est pour lui la pleine saison. Trois poulains sont déjà nés. "Mais ils n'ont pas encore de noms" glisse Gerald "cette année, c'est l'année des M... Il y aura donc beaucoup de Mister ou Madame des noms un peu basique".

Ce sont tous des trotteurs français, race historique de la région, et l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation surveille de près les noms donnés aux poulains chaque année. Un nom ne peut pas être donné deux fois, il doit indiquer le sexe du cheval et doit commencer par la lettre de l'année de naissance. En 2021, c'était les N, cette année c'est donc les M. "J'espère trouver quelque chose qui sorte un peu du lot, quelque chose d'un peu original" ajoute-t-il.

Les trotteurs sont une race française utilisée dans les courses de trot mais qui peuvent aussi faire d'excellents chevaux de selle lorsqu'ils n'ont pas les capacité pour devenir des champions. Une race réputée pour donner des chevaux généreux et fiables.

La naissance, entre joie et angoisse

Une jument qui atteint son terme et dont la gestation se passe bien peut mettre bas à n'importe quel moment du jour ou de la nuit (et elles préfèrent souvent le calme de la nuit!). La date de terme est déterminée selon le jour de la saillie.

Une fois le terme arrivé, il y a quelques signes à surveiller : "la vulve qui se dilate" est le premier, ensuite " 24 à 30 heures avant le poulinage, les mamelles qui se remplissent de lait, de façon très nette. Donc là, vous pouvez vous dire que le poulinage est imminent ou presque. Généralement ça arrive dans la nuit ou le lendemain".

Lorsque les signes sont là, Gerald installe un capteur sur la jument, une ceinture de poulinage, qui va lui envoyer une notification lorsqu'elle se couche. Il peut alors de réveiller et aller vérifier si tout ce passe bien, dans ce cas, Gerald n'intervient pas : "Il vaut mieux éviter de déranger une jument qui pouline".

Poulain en pleine sieste © Radio France - Milena Aellig

Et il vaut mieux aller vite, car lorsque la jument est prête, elle se couche et peut délivrer son poulain en à peine 5 minutes. C'est d'abord les antérieurs qui sortent, puis la tête, les épaules, et enfin le reste du corps.

Comme pour les humains, une naissance peut devenir plus compliquée lorsque le poulain ne se présente pas dans le bon sens ou si le col n'est pas assez dilaté, voire les deux.

Dans ces moments là, la vie de la jument et du poulain peuvent être en jeu. Il faut donc aider la jument à pousser en remettant le poulain dans l'axe, en l'aidant à le sortir et en faisant appel à un vétérinaire. Il faut aller vite car sinon, Gerald en témoigne "cela peut avoir des conséquences dramatiques" il n'est pas toujours possible de sauver l'un ou l'autre. Un moment dur pour un éleveur qui a souvent une connaissance longue et ancienne de ses chevaux et développe un lien fort avec eux.

Le temps n'est d'ailleurs pas au deuil car si les accidents peuvent arriver, il faut s'occuper malgré tout de ceux qui sont là et veiller à ce que chaque naissance se passe bien.

Les premières heures après la naissance

Quand le poulain arrive au monde , dans les premières heures "on laisse la jument tranquille avec son poulain, pour qu'elle puisse s'imprégner, le lécher, s'en occuper un petit peu".

Ensuite, Gerald intervient pour injecter un serum trivalent, contre les maladies infantiles du poulain, et un serum anti-tétanique. Enfin, il nettoie le cordon, pour ne pas risque d'infection bactérienne.

L'étape d'après est très prosaïque : il faut ensuite s'assurer que le poulain arrive à se lever et aller téter. Et là, certains ne sont pas toujours décidés : "Un poulain qui ne tète pas suffisamment pour boire le colostrum, la protection que sa mère lui transmet dans le lait, cela peut vite être compliqué ! Là il faut sonder le poulain avec un vétérinaire et traire la jument pour qu'il puisse en avoir une dose suffisante de colostrum pour survivre."

Et pour téter, il faut que le poulain se mette debout et tienne son équilibre... Pas facile parfois sur leurs grandes jambes de garder leur équilibre, alors Gérald les aide un peu en leur tenant l'arrière-main s'il y a besoin. Il y a des risques de chutes, mais heureusement, les poulains sont relativement souples et il n'y a pas trop de risques de se casser les os.

Pouliche qui se baisse pour brouter, un équilibre instable © Radio France - Milena Aellig

Enfin, il faut s'assurer que le poulain puisse faire des crottins normalement. Quitte à les aider parfois avec des produits laxatifs, lorsque c'est trop compliqué pour le poulain dont les orifices de sortie ne sont pas toujours terminés.

C'est une surveillance importante dès le début, mais "un poulain qui est bien démarré, généralement tout se passe bien. Mais dès que ça se complique, généralement ça se complique partout. "

Les premières semaines

Passées ces premières heures, le poulain va ensuite vivre collé à sa mère pendant plusieurs semaines. Il s'émancipe et s'en éloigne un petit peu passé les premiers mois.

Le sevrage a généralement lieu entre six et dix mois.

C'est aussi pendant ces premières semaines que l'éleveur peut parfois rêver un peu :

Chaque nouvelle génération, c'est un espoir qui renait. Peut être qu'il y en a un, là-dedans, qui va sortir du lot.

C'est aussi à cette période qu'il faut faire de temps en temps des "manipulation" sur les poulains, c'est à dire l'habituer à être manipulé par l'homme.

Dans ces moments-là, Gérald s'approche du poulain et le prend dans ses bras. Au début le poulain gigotte un peu, puis se calme très rapidement. Il caresse alors le poulain tranquillement, pour le rassurer et l'habituer à ne pas craindre le contact humain.

Gerald Gevas, éleveur, en train d'habituer un poulain à la présence de l'homme. © Radio France - Milena Aellig

Ce n'est pas la partie la plus désagréable du travail : "C'est tout doux un poulain !" confirme Gerald "Mais il faut faire attention car un pouce est vite retourné" Voire pire car parfois la jument-mère n'est pas tout a fait coopérative et un coup de pied est vite parti... Il y a un jour laissé une rotule "fissurée de part en part."

Il s'agit aussi de passer un licol au poulain, sorte de pièce en nylon ou en cuir autour de la tête, qui permet de l'attacher ou de le guider plus facilement. Il faut aussi l'habituer à "donner ses pieds" c'est à dire à les lever quand on lui demande car c'est aussi dans cette période que le maréchal-ferrant peut venir corriger des défauts d'aplombs qui peuvent ensuite handicaper le poulain durant toute sa vie.

Des soins réguliers mais dont il ne faut pas abuser. Un autre risque serait de trop habituer le poulain à l'homme et qu'ensuite il y ait une confusion entre l'homme et ses congénères. Le jeune cheval peut alors devenir dangereux car lorsqu'il souhaite "jouer" avec l'homme, cela peut être très impressionnant : il se cabre, montre les dents, voire botte... Un cheval peut faire jusqu'à 600 kilos alors cette façon de "jouer" pour les chevaux se traduit généralement par des accidents chez l'homme.

Alors on câline le poulain environ une fois par semaine, ça suffit à son éducation. Le reste du temps, sa mère s'occupe de lui. Il a aussi un programme chargé à respecter s'amuse Gérald : "un poulain ça fait les trois-huit... huit heures à dormir, huit heures à manger, huit heures à jouer!".

Sacré programme, en effet !