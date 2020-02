Comme tous les ans, France Bleu Mayenne avait installé ses studios au salon de l'agriculture à Paris ce mercredi matin. Christiane Lambert (FNSEA), Alexandre Armel (Coordination Rurale), Eddy Fougier, politologue, et Étienne Fourmont, agriculteur "youtubeurre" ont accepté de parler "agribashing".

Alexandre Armel, Étienne Fourmont, Christiane Lambert et Eddy Fougier.

Le Salon de l’Agriculture à Paris, la vitrine de l’agriculture à la Française, se déroule jusqu'à dimanche. Mais cache t-il le malaise des agriculteurs ? Certains producteurs français ont le sentiment d’être dénigrés, pointés du doigt, parfois mal-aimés. Un terme est d’ailleurs apparu, l’agribashing. Qu’est-ce que l’agribashing ? Pourquoi les agriculteurs se sentent-ils dénigrés ?

Christiane Lambert, présidente du syndicat agricole FNSEA, Alexandre Armel, de la coordination rurale, membre du comité directeur et responsable de la section viande, Eddy Fougier, politologue et consultant, et Étienne Fourmont, agriculteur "youtubeurre" en Sarthe, ont accepté l'invitation de France Bleu pour en parler pendant, en direct du salon de l'agriculture.

À RÉÉCOUTER - Notre émission spéciale "l'agribashing ou le malaise paysan" depuis le Salon de l'Agriculture. Copier