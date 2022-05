A Roy-Boissy, un ingénieur et fils d'agriculteur se lance dans la vigne pour faire de l'Oise, une terre de vin

C'est un pari fou : celui de relancer la production de vin dans le département de l'Oise. Un pari que l'on doit à Alexandre, un ingénieur et fils d'agriculteur de Roy-Boissy. Ce lundi 25 avril, aidé de ses amis et ses proches, il a ainsi planté près de 10 000 pieds de vignes sur une parcelle de deux hectares appartenant à sa famille.

Une mise en terre que des curieux sont venus voir de plus près. "Je suis surpris. Ici c'est le lieu-dit "les vignes". J'en ai toujours entendu parlé et aujourd'hui, il y a des jeunes qui se lancent et qui à nouveau, veulent essayer de faire ce que nos anciens ont fait", constate Jean-Louis, un habitant de Roy-Boissy et ancien agriculteur.

Faire renaître le vin local, c'est le rêve d'Alexandre. © Radio France - Virginie Vandeville

Quelques siècles plus tôt, on produisait du vin dans l'Oise !

Sur les coteaux du village, il y avait jadis des vignes. Il faut remonter pour cela en 1143. Des vignes qui ont perduré pendant 700 ans avant d'être remplacées par les productions de blé, de betteraves et de colza.

Alors forcément quand Alexandre a parlé à sa conjointe Marie, de sa volonté de relancer du vin local, la jeune femme était sur la réserve. "Je me suis dit, holalala, faire du vin dans l'Oise, c'est compliqué", sourit Marie. Mais depuis un an, elle le soutient et l'épaule, tout comme son père et de nombreux agriculteurs qu'Alexandre côtoie.

Alexandre a reçu le soutien de nombreux amis et proches qui sont venus lui prêter main forte pour la plantation. © Radio France - Virginie Vandeville

Une terre idéal pour le vin

D'autant que rien ne semble faire peur au futur vigneron. Il croit en son projet et en sa terre. "On est sur une terre de calcaire avec de l'argile à silex, ce qui va apporter de la minéralité au vin. Un vin qui sera frais et qui va se rapprocher de ceux du pays de la Loire", indique le jeune homme de 25 ans.

L'homme a travaillé son sujet en allant observer les techniques en Nouvelle-Zélande, mais aussi dans plusieurs endroits de France. Quand on lui pose la question de la problématique des aléas climatiques, Alexandre reste confiant. "Nous ne sommes pas dans le Sud qui subit déjà la sécheresse. Et puis le réchauffement climatique nous aide ici car il fait un peu plus chaud en été, ce qui va permettre au vin de mûrir un petit peu plus." Ce qui peut éventuellement l'inquiéter un peu, c'est le gel au printemps.

Cinq catégories de vins

Au total, Alexandre entend proposer d'ici quatre-cinq ans, cinq catégories de vin, du blanc, du rouge, du pinot noir comme du chenin ou du chardonnay. "On espère produire les premières années entre 6 000 et 12 000 bouteilles avant d'atteindre un rythme de croisière de 12 000. Si dans cinq ans on vient chez moi et qu'on me dit que mon vin est beau, j'aurais tout gagné".

Un cagnotte en ligne pour le soutenir

Afin de soutenir le projet, Alexandre a lancé un appel à la solidarité avec son crowdfunding. Objectif, obtenir 10 000 euros afin de financer la plantation, les pieds mais aussi l'achat d'une partie de son tracteur d'occasion. En échange, vous pourrez recevoir deux bouteilles de la première cuvée ou encore une invitation à séjourner à la ferme.