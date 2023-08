À Sablé-sur-Sarthe, Ghislaine ouvre les portes de sa ferme pour faire découvrir la traite des vaches

Ghislaine Bodard tient la ferme de l'Aiguillonnière à Sablé-sur-Sarthe depuis 32 ans. Tous les jours de la semaine, entre 17h30 et 19h30 elle propose à qui le veut de venir assister à la traite de ses vaches laitières mais aussi d'en profiter pour voir les poules, les lapins, le cochon noir et d'acheter des produits laitiers entièrement conçus chez elle.

ⓘ Publicité

Ghislaine Bordard est une passionnée des vaches laitières © Radio France - Eloïse Roger

"J'adore les vaches, je suis une passionnée des vaches. Toute petite je regardais les vêlages, je ne bougeais pas d'un pouce, j'étais fascinée". À 19 ans Ghislaine Bodard a acheté sa première vache laitière seule contre l'avis de tous et a commencé à vendre du lait et du fromage. "Mon père ne voulait pas que je fasse ça parce que ça lui paraissait bizarre de faire de la vente directe. À l'époque, ce n'était pas commun. Finalement ça a très bien fonctionné assez rapidement. Après, il a fallu augmenter le cheptel." Désormais elle trait chaque jours matin et soir une cinquantaine de vaches et elle les connaît toutes. "Ici vous avez Perle, là c'est Gentille et devant c'est Coquette, elles ont toutes un caractère particulier."

Découvrir la traite

Sandrine est venue voir la traite avec son fils Brice. "Mon fils a voulu visité une ferme alors on a passé un coup de téléphone et on est venu. C'est très impressionnant de voir la traite en vrai", raconte la maman. "Ça change un peu du zoo, ce ne sont pas les mêmes animaux et puis je pensais qu'ils faisaient comme à l'ancienne à la main mais non, ils ont des appareils", confie l'adolescent.

La traite des vaches à la ferme de l'Aiguillonnière à Sablé-sur-Sarthe © Radio France - Eloïse Roger

Il est aussi possible d'acheter de nombreux produits de la ferme élaborés sur place comme du camembert, du fromage blanc, du fromage frais, de la crème fraîche, du beurre ou encore des yaourts.

La ferme de l'Aiguillonnière est ouverte tous les jours de 17h30 à 19h30 © Radio France - Eloïse Roger

Si vous souhaitez visiter la ferme et assister à la traite, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la ferme de l'Aiguillonnière.