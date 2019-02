À Saint-Astier en Dordogne, cet agriculteur recycle les déchets de son élevage en électricité

Saint-Astier, France

Sur sa ferme de la vallée de l'Isle, près de Saint-Astier, Guy Debrégeas élève près de 400 vaches pour leur viande. Des vaches qui produisent tous les ans 3000 tonnes de fumiers.

Une véritable problématique agricole pour l'éleveur, qu'il n'imaginait pas vraiment transformer en outil de la transition énergétique : "Ces 3000 tonnes de fumiers à épandre, c'était vraiment un soucis. Un soucis pour les voisins, mais également un soucis pour nous-même, parce que créer des nuisances, ça ne plaît à personne. C'est dans ce cadre là qu'on a réfléchit méthanisation."

Accompagné par la Chambre d'Agriculture de Dordogne, il s'est lancé en 2015. À côté de son exploitation, il y a donc un méthaniseur : une cuve dans laquelle le fumier se transforme en un gaz, le méthane. Ce gaz alimente ensuite un moteur, qui entraîne une génératrice, et c'est là que l'électricité est produite : 2 millions de kilowatt-heure par an, soit "environ la consommation annuelle de 400 maisons" précise Guy Debrégeas, pour être plus concret.

En solutionnant des problèmes purement agricole, on contribue à la transition énergétique en créant de l'électricité." Guy Debrégeas, éleveur bovin à Saint-Astier

L'agriculteur revend cette énergie bio à EDF, qui la distribue dans les foyers périgourdins. En plus, ce méthaniseur installé près de Saint-Astier permet de traiter d'autres déchets : ceux des agriculteurs céréaliers (la partie non utilisable de la récolte), ainsi que ceux d'une laiterie de Saint-Astier, le "petit lait" (lactosérum) qu'elle n'utilise pas pour ses fromages. "En solutionnant des problèmes purement agricole, on contribue à la transition énergétique en créant de l'électricité, se réjouit Guy Debrégeas. Mais ce n'est pas que ça : en cherchant des solutions pour notre élevage, on a apporté des solutions à notre entourage économique sur le territoire."

La construction de cette unité de méthanisation a coûté 2 millions 500 milles euros, en partie financé par la Région et l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'Energie. Selon Guy Debrégeas, en Dordogne, l'objectif est de construire des méthaniseurs à l'échelle des exploitations, pour limiter les distances de transports de déchets entre les fermes et ces nouvelles "biodéchetteries".