À Saint-Bernard, la grêle a détruit entre 70 et 80% de la production des "jardins d'Orélie"

La grêle du mardi 11 juillet 2023 en Côte-d'Or a fait beaucoup de dégâts dans le village de Saint-Bernard (Côte-d'Or). Une maraîchère, Aurélie Vallantin, installée ici depuis 2021 a perdu entre 70 et 80% de sa production. Ses serres ont été trouées par la grêle, les bâches déchirées. Il faut désormais attendre le passage de l'assurance pour que la jeune femme soit indemnisée sur ces structures. En attendant, il faut se remettre au travail, pour essayer de sauver ce qui peut l'être.

ⓘ Publicité

Sur les tomates et les courges qui ont été ramassés, on peut apercevoir les traces de la grêle. Tout a été ramassé pour laisser à une chance à ce qui n'a pas été trop touché d'être sauvé. Sous la première serre de tomates, il y a eu des dégâts mais Aurélie Vallantin espère que certains fruits pourront tout de même rougir. À l'extérieur par contre, tous les plants ont été déchiquetés. Du côté des pommes de terre, il faut les récolter tout de suite, alors qu'elles auraient dû rester encore un mois sous terre et continuer de grossir. Là aussi, il y a de la perte. Un peu plus loin, la maraîchère va replanter des haricots verts, là où les précédents ont eux aussi subis les conséquences de l'orage. "J'espère que ça va repousser le plus vite possible", dit-elle. En cette période, les haricots représentent environ 300 euros de perte par semaine sur son chiffre d'affaire.

Elan de solidarité

Mais face à la destruction de ces deux hectares de plantation, un élan de solidarité est né dans le village de Saint-Bernard. Les voisins d'Aurélie Vallantin sont venus tour à tour lui donner un coup de main. "On m'a aidé à tout remettre en état pour sauver le plus de cultures possibles" souligne-t-elle, très reconnaissante. "J'ai appris qu'une habitante du village a lancé une cagnotte pour essayer de m'aider dans cette situation. Ca fait chaud au cœur parce que c'est très dur quand on prend la grêle comme ça".

Le lien de la cagnotte est à retrouver ici.

Les tomates encore vertes, impactées par la grêle. © Radio France - Jeanne Maisiat

Les impacts de grêle sur des courges. © Radio France - Jeanne Maisiat